El presidente de la Cámara de senadores del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres Morales, manifestó que, si bien la labor de fiscalización es una función importante de la Cámara de Diputados, resulta necesario avanzar en la evaluación de la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

“Mi reflexión va un poco más allá. Si bien la fiscalización es un tema importante, un tema que es aún más importante es el de las facultades, la delegación de facultades”, manifestó.

Asimismo, recordó que, conforme al Reglamento, la comisión de Constitución cuenta con un plazo de 15 días para analizar la delegación de facultades y adoptar una decisión.

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El titular del Parlamento enfatizó que la eventual aprobación de las facultades no impediría que continúe el debate y la discusión sobre las materias involucradas.

El presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la República pidió evitar que el proceso se prolongue innecesariamente. (Foto: Archivo El Comercio)

“El hecho de que podamos seguir debatiendo, seguir discutiendo, por supuesto que se puede dar y eso no se acaba con la entrega de las facultades. Se continúa, se mantiene”, afirmó.

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Finalmente, pidió evitar que el proceso se prolongue innecesariamente y remarcó que existe una expectativa ciudadana respecto a la adopción de una decisión sobre la delegación de facultades legislativas.