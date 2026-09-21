El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, cuestionó el anuncio de Juntos por el Perú de impulsar una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la candidata regional Susy Aponte.

Torres sostuvo que la Cámara de Diputados tiene la facultad de debatir una eventual censura, pero consideró que el Congreso también debería concentrarse en otorgar al Ejecutivo las herramientas legislativas que, según afirmó, se requieren para enfrentar la criminalidad.

El titular del Senado criticó la rapidez con la que, según señaló, algunos sectores de la oposición han planteado una interpelación y posteriormente una censura contra el ministro del Interior.

“Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura. Es un error y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegaciones de facultades”, expresó, informó Canal N.

No obstante, expresó su confianza en que este procedimiento será desarrollado de acuerdo con las reglas parlamentarias.

Defiende avances reportados por el Ministerio del Interior

Torres señaló que el ministro Astudillo ha acudido en distintas oportunidades al Congreso para informar sobre los avances de su gestión. En ese contexto, mencionó que el titular del Interior ha reportado la desarticulación de más de 180 organizaciones criminales y la detención de más de 1,800 integrantes de bandas criminales.

Estas cifras fueron presentadas por Torres como parte de los resultados informados por el Ministerio del Interior. El presidente del Senado sostuvo que, si el Congreso exige resultados al Ejecutivo en materia de seguridad, también debe evaluar la entrega de herramientas que permitan fortalecer las acciones contra la criminalidad.

Pide priorizar delegación de facultades

Torres vinculó los resultados en materia de seguridad con el pedido de delegación de facultades legislativas que se encuentra en evaluación en la Cámara de Diputados. “Si nosotros pedimos resultados, creo que deberíamos concentrarnos en darles las herramientas necesarias para poder multiplicar estos resultados”, sostuvo.

El senador consideró que el debate sobre las facultades debe avanzar mientras el Congreso evalúa las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la inseguridad.

Presidente de la Cámara de Senadores critica moción de censura contra Astudillo y pide priorizar delegación de facultades. Pide revisar contratación de trabajadores vinculados a Movadef. (Foto: Congreso)

LEA TAMBIÉN: China ofrece apoyo al Perú contra la inseguridad y los efectos del Fenómeno El Niño

Se solidariza con familia de Susy Aponte

Asesinato de candidata Susy Aponte: jefe de la PNP encabezará operación e investigaciones“Esto es algo que no podemos tolerar, no solamente es una voz que se silencia, es una familia que se daña”, afirmó.

El presidente del Senado sostuvo que las autoridades deben realizar las investigaciones necesarias para determinar las circunstancias del asesinato y establecer responsabilidades.

Sobre contrataciones a vinculados con Movadef

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, calificó de preocupante el informe difundido por Cuarto Poder sobre diez trabajadores del Congreso que figurarían como firmantes de planillones vinculados al Movadef y que actualmente laborarían en despachos de parlamentarios de Juntos por el Perú.

Durante una entrevista con Canal N, Torres sostuvo que corresponde a cada congresista revisar los antecedentes de las personas que integran sus equipos de trabajo, debido a que la contratación de personal forma parte de las facultades de los parlamentarios.

El titular del Senado consideró que los legisladores involucrados deberían realizar una revisión de las personas que los acompañan en sus despachos y sostuvo que el tema debe ser abordado más allá de posiciones ideológicas.

“Preocupante. Si bien esto es responsabilidad y es una facultad que tienen cada uno de los parlamentarios dentro del Congreso de la República, creo que ellos de modo propio tienen que hacer una revisión respecto de las personas que están acompañando”, expresó.

El presidente del Senado remarcó que su preocupación no responde a cuestiones de experiencia o ideología, sino a la necesidad de que los grupos parlamentarios mantengan una posición contraria a pensamientos vinculados con el terrorismo.