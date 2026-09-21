La bancada de Juntos por el Perú (JP) anunció que impulsará una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”.

El anuncio fue realizado por el vocero titular de JP, Ernesto Zunini, quien cuestionó la respuesta del Gobierno frente a las amenazas que Aponte había denunciado antes de ser asesinada durante una actividad proselitista en Caraz, Áncash.

“Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que denunciar el crimen equivalga a firmar una sentencia de muerte”, escribió Zunini en su cuenta de X. El diputado sostuvo que Aponte había alertado sobre amenazas contra su vida y cuestionó qué acciones se adoptaron para protegerla.

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“Reasignar al general Revoredo no esclarece responsabilidades ni explica qué falló. Ante la gravedad de lo ocurrido, desde la bancada Juntos por el Perú impulsamos una moción de censura contra el ministro del Interior”, manifestó en la red social.

Piden cambios en la lucha contra el crimen

En su pronunciamiento, Zunini hizo además un llamado a las demás bancadas del Congreso para respaldar la derogatoria de leyes que, según sostuvo, obstaculizan la lucha contra el crimen.

También planteó avanzar en una reforma policial y cuestionó que varias de estas medidas no hayan sido consideradas por el Ejecutivo dentro de su pedido de facultades legislativas.

“Necesitamos resultados, no le vamos a dar la espalda al país”, señaló el vocero de JP, al insistir en que el Gobierno debe responder por las circunstancias que rodearon el asesinato de Aponte.

Nuestra democracia no puede acostumbrarse a que DENUNCIAR EL CRIMEN equivalga a FIRMAR UNA SENTENCIA DE MUERTE.



Susy Aponte Polo denunció amenazas contra su vida. Días después fue asesinada. El Gobierno debe responder: ¿qué hizo para protegerla?



Reasignar al general Revoredo no… — Ernesto Zunini (@ernestozunini) September 21, 2026

Bancada Obras evaluará respaldar censura

La moción también podría recibir respaldo de otras agrupaciones. El diputado Víctor Piñán, de la bancada Obras, señaló que su grupo parlamentario remitió un oficio al ministro del Interior para solicitar información sobre las investigaciones del asesinato.

“Hemos cursado un oficio hoy al ministro del Interior solicitándole que realice las investigaciones lo más breve posible y que encuentre a los responsables” , declaró Piñán.

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El parlamentario indicó que su bancada esperará los resultados de las investigaciones antes de adoptar una posición definitiva. No obstante, señaló que podrían adherirse a la censura promovida por Juntos por el Perú.

“Estamos en evaluación, como bancada debemos reunirnos. Sabrán que estamos en semana de representación. Debemos evaluar en estos días si nos adherimos a la censura de JP”, sostuvo.

Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo)

Investigación por asesinato de “China Polo”

Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos el sábado 19 de septiembre mientras realizaba actividades proselitistas en un mercado de Caraz. La Policía informó sobre la detención de presuntos implicados y el caso continúa bajo investigación.

La periodista y candidata había denunciado días antes presuntas amenazas contra su vida. Según reportes periodísticos, señaló que recibió llamadas provenientes de establecimientos penitenciarios en las que se le advertía sobre un posible atentado.

Tras el crimen, el Ministerio del Interior dispuso que el comandante general de la Policía Nacional, Fredy López Mendoza, se traslade a Caraz para dirigir las investigaciones junto con personal especializado y en coordinación con el Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo también pidió al Mininter y a la PNP adoptar medidas urgentes para proteger a los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, además de una investigación exhaustiva para identificar a los responsables del asesinato.