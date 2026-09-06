El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, cuestionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que la solicitud constituye un “emplazamiento político” a la Cámara de Diputados, debido a la cantidad y diversidad de materias incluidas.

En declaraciones a RPP, Zunini señaló que su bancada evaluará la posibilidad de reunirse con el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, luego de que el premier solicitara un espacio para explicar las propuestas contenidas en el pedido de facultades. Según indicó, la decisión será tomada por la bancada.

El parlamentario sostuvo que esperaba que el Ejecutivo aplicara un criterio de urgencia en la elaboración de la solicitud. Sin embargo, cuestionó que se hayan incluido 66 pedidos y afirmó que existen asuntos que, aunque pueden ser debatidos, no constituyen las prioridades del país en este momento.

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“Pensábamos que se iba a cumplir con el criterio de urgencia por parte del gobierno. Lo que se ha presentado es un pedido ómnibus, en donde figuran temas que no son urgentes, que ameritan ser debatidos”, señaló.

Seguridad y El Niño

Para Zunini, entre los asuntos que deberían concentrar la atención del Gobierno están la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño. En ese sentido, cuestionó que este último no figure, según dijo, entre las materias planteadas en el pedido de facultades.

“En ninguna parte del documento, de los 66 pedidos de facultades que se realizan, se habla acerca del fenómeno El Niño”, afirmó.

El legislador consideró que la ausencia de estos temas puede responder a que el Gobierno no tiene claras sus prioridades para los próximos 120 días o a que el pedido representa un “emplazamiento político” al Parlamento.

“No encuentro justificación técnica”

Zunini también se refirió a sus declaraciones previas, en las que había calificado como un “intento encubierto” de disolución de la Cámara de Diputados el llamado del Ejecutivo a acelerar la aprobación de las facultades.

Zunini sostuvo que el Gobierno debería priorizar la seguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño antes que otros pedidos incluidos en las facultades. Foto: Congreso.

El parlamentario insistió en sus cuestionamientos y afirmó que no encuentra una “justificación técnica” para que el Gobierno haya solicitado facultades sobre 66 materias al mismo tiempo.

“Realmente no le encuentro una justificación técnica de pedir 66 cosas al mismo tiempo. En todo caso, ¿qué significa eso? Que nos están conminando que les digamos que no y eso es un emplazamiento político”, sostuvo.

El trámite en el Congreso

El pedido de delegación de facultades enviado por el Ejecutivo inicia su trámite en la Cámara de Diputados. En esta instancia, los parlamentarios pueden modificar, excluir o mantener las materias planteadas por el Gobierno antes de emitir un dictamen.

Si el dictamen es aprobado por el Pleno de Diputados, pasa al Senado, donde también puede ser aprobado, modificado o rechazado.

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En ese escenario, Zunini reiteró sus críticas y afirmó que el Ejecutivo estaría buscando “poner en jaque” a la Cámara de Diputados.

“Lo que se busca es poner en jaque a la Cámara de Diputados y eventualmente en esas circunstancias nos tenemos que ver obligados a decir que no, porque hay que defender el fuero del Parlamento” , afirmó.

Cuestiona posible división en su bancada

Consultado por los rumores sobre eventuales salidas de integrantes de Juntos por el Perú, Zunini sostuvo que existen “fuerzas externas interesadas” en generar divisiones dentro de la bancada.

“Hay intereses de otros partidos porque la oposición se desmiembre, no se divida. Eso es evidente, lo hemos visto en el Senado. Eso es un interés del oficialismo, evidentemente”, manifestó.

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Caso Silvana Robles

Respecto de la situación de la senadora Silvana Robles, cuestionada por una presunta actuación irregular durante la elección de la Mesa Directiva del Senado, Zunini señaló que el caso continúa en investigación.

Explicó que cada cámara cuenta con una comisión de ética a nivel de bancada y que corresponderá a esta instancia pronunciarse sobre el caso, respetando el debido proceso.

“Una comisión de ética se tiene que manejar con un nivel de autonomía y eso es bueno para que se siga el debido proceso”, declaró.