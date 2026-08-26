El vocero de Juntos por el Per, Ernesto Zunini, explicó que la bancada revisará el cuestionario junto con otras agrupaciones de oposición. Foto: Congreso.
El vocero de Juntos por el Per, Ernesto Zunini, explicó que la bancada revisará el cuestionario junto con otras agrupaciones de oposición. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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La retiró la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con el objetivo de revisar el pliego de preguntas y coordinar una posición conjunta con otras agrupaciones de oposición.

El , explicó que la decisión responde a la necesidad de revisar el cuestionario con los grupos Obras y Ahora Nación. .

“La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa. Ayer se ingresó un pliego interpelatorio para el ministro de Energía y Minas, pero el único que va a permanecer realmente es el de Defensa porque retiramos ese pliego para revisar el cuestionario”, afirmó.

Según reportó Canal N, el diputado Luis Ángel Jibaja Ramos comunicó, mediante un oficio dirigido al oficial mayor de la Cámara de Diputados, el retiro de su firma del pedido de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

“Presentamos un pliego, ahora nuestra bancada revisará ese documento con participación de Obras y Ahora Nación porque queremos una actuación colectiva. Lo retiramos, pero eso no significa que el problema no exista o que sea algo trivial”, sostuvo Zunini.

La moción retirada planteaba que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, respondiera por el precio de los combustibles, el abastecimiento de diésel y las protestas de transportistas. Foto: Andina.
La moción retirada planteaba que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, respondiera por el precio de los combustibles, el abastecimiento de diésel y las protestas de transportistas. Foto: Andina.

El también destacó que el primer ministro haya manifestado su disposición a acudir al Congreso para explicar las decisiones del Gobierno ante las bancadas y comisiones.

“A mí me parece interesante y responsable lo que dijo el primer ministro en el sentido de que están dispuestos a acudir y explicar a las bancadas y comisiones las veces que sea necesario. Por ello, le vamos a tomar la palabra”, añadió.

¿Qué planteaba la moción?

Juntos por el Perú presentó el pasado 24 de agosto un documento ante la Cámara de Diputados con un pliego de preguntas dirigido a Shinno.

.

La bancada también presentó una moción de interpelación contra Rafael Belaúnde, ministro de Defensa, y venía promoviendo una tercera iniciativa para recabar firmas.

Con el retiro del pedido contra Shinno, Juntos por el Perú busca ahora revisar el cuestionario y alcanzar una posición consensuada con otras fuerzas de oposición antes de volver a plantear la interpelación.

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