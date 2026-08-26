En tanto, la Cámara de Diputados recibió una moción de interpelación que planteó la bancada de Juntos por el Perú (JP) contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, para que responda por los aumentos en los precios de Petroperú, que, según esa agrupación, ya habían subido más del 90% este año.

El último lunes, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) dio a conocer nuevos ajustes al alza en la cotización de referencia internacional de productos como las gasolinas y gasoholes (hasta 3.70%), Diésel (hasta 6.19%) y GLP (3.59%).

Refinerías trasladan alzas

Este martes, las refinerías de Petroperú y la refinería La Pampilla, de Repsol, aplicaron a su vez nuevos incrementos en sus precios ex planta (mayoristas) de esos mismos productos, el quinto ajuste en lo que va del presente mes.

En el caso de Petroperú, los ajustes los aplicó en sus quince plantas de ventas mayoristas a nivel nacional, incluida Lima Metropolitana y el Callao, aunque los mayores aumentos se vieron en algunas localidades del interior del país.

los mayores ajustes ocurrieron en plantas de ventas de Petroperú en el interior del país

Así, las mayores alzas, en el caso del Diésel, se observaron en las plantas de Pisco (7.66%), Eten (4.05%), Chimbote (4.08%), aunque en las de Juliaca y Cusco se aproximaban a cerca de S/27 por galón.

En cuanto al gasohol, el mayor aumento se dio en el regular, con variaciones entre 2.11% hasta 7.08%, esto último en la zona de Mollendo, Arequipa. En el caso del GLP, en la planta de Talara su precio, que llegó a S/3.32 por kilo, subiendo en 1.98%.

Precios minoristas 62% más altos

Ya antes de estos nuevos ajustes, según informe de Osinergmin, hasta el 21 de agosto el precio promedio minorista del Diésel de uso vehicular, que estaba en S/24.44 por galón, era superior en 62% con respecto al promedio del año 2025, y un 48% mayor que el precio promedio del 2024.

Hasta esa misma fecha, el precio promedio del gasohol regular, que hasta entonces era de S/20.67 por galón, era 39% más elevado que el promedio del año 2025, y en 23% con respecto al 2024.

Precio del GLP se incrementa en varios grifos de Arequipa. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

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Asimismo, según el citado organismo supervisor, en el caso del GLP envasado de uso doméstico su precio hasta este 21 de agosto era 5% más caro que el promedio del 2025, y en 6% respecto al 2024, mientras el GLP de uso vehicular era 9% mayor que el promedio del año pasado.

Paros y bloqueos

Mientras tanto, este martes continuaban los problemas para el transporte de mercancías -incluidos combustibles- desde el centro hacia regiones del sur, a raíz de continuos bloqueos de vías como la Panamericana Norte por la caída de huaicos, que se iniciaron la semana pasada.

Según Sutran, este martes se había bloqueado el kilómetro 769 de la Carretera Longitudinal de la Costa Sur por derrumbe y caída de rocas en la vía.

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Frente a ese problema, el Minem dictó medidas transitorias de excepción para mejorar la capacidad de almacenamiento de gasolinas, gasoholes y diésel, a fin de evitar afectaciones al abastecimiento de combustibles en las regiones de Arequipa, Tacna, Puno, Cusco y Madre de Dios.

A la vez, este martes en la región Loreto -según reportó el diario La Región- se inició un paro de 48 horas y movilizaciones de protesta encabezados por el sindicato de choferes y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Base Loreto, exigiendo se les asegure el abastecimiento de combustibles y contra las alzas en sus precios, entre otros reclamos.

Crecen costos operativos

Sobre el tema, Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), refirió a Gestión que, a raíz de los continuos incrementos en los precios del Diésel, en menos de un mes el costo operativo por uso de combustibles de los transportistas pasó de 35% a 58%, lo que les genera un sobrecosto, que ya no pueden trasladar a sus tarifas de fletes.

transportistas de carga señala que sus costos de operación por uso de combustibles ya superan el 50%

Además, reclamó que hasta el momento no han podido cobrar los sucesivos subsidios por consumo de Diésel ofrecidos por el Gobierno, ni los que se anunció en mayo pasado (en el gobierno de Balcázar), ni los recientemente aprobados este mes (en el gobierno de Fujimori), debido, según indicó, a la falta de organización en las entidades públicas.

Díaz indicó que, si bien su gremio no ha decidido aún acatar alguna medida de fuerza ante esta crisis, los transportistas están esperando ver los resultados del nuevo gobierno lo más pronto posible, antes de volverse a reunir y analizar las medidas que puedan adoptar.

Plantean interpelación

De otro lado, la bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó este lunes una moción de orden del día ante la Cámara de Diputados en la que propone interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno por las alzas en los precios de los combustibles, problemas en su abastecimiento, los bloqueos y protestas de los gremios y la población.

Para ese efecto, en esa moción se incluyó un pliego interpelatorio con 57 interrogantes al titular del Minem, exigiendo informe las medidas de ese sector para garantizar el suministro de combustibles en las regiones afectadas.

También le demanda que informe sobre la capacidad de Petroperú y su refinería Talara para producir, almacenar, transportar y vender diésel, el impacto de la situación y obligaciones financieras de esa empresa, entre otros.

Otras de las consultas son por qué el subsidio aprobado este 14 de agosto, equivalente a entre el 15% y el 20% del precio del combustible, no evitó una nueva escalada de precios ni que se intensifiquen las protestas de los transportistas, y quién es el responsable de realizar esos pagos, y cómo evaluará si logró reducir los impactos de las alzas de precios, etc.

Faltan medidas complementarias

Consultado sobre esta crisis, el ex director de Hidrocarburos del Minem, Erick García, consideró que, por un lado, es correcta la medida que aprobó el actual gobierno, de aplicar subsidios directos a los transportistas, en lugar de optar por subsidios generales a través del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC).

Sin embargo, observó que en la aplicación de los subsidios directos en el caso de regiones de la Amazonía, no se haya incluido al transporte fluvial o a los mototaxistas, quienes además, al no estar formalizados no pueden acceder a ese beneficio.

En tal sentido, señaló que faltan medidas complementarias que permitan mejorar la fase de implementación de los referidos subsidios, además de facilitar la inversión en infraestructura de almacenamiento de combustibles, o liberar las existencias de estos, como ya se hizo en el sur del país, además de acelerar la masificación del gas natural.

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