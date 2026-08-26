Petroperú volvió este martes a subir sus precios ex planta de los combustibles, el quinto ajuste en lo que va de agosto (Fuente: Petroperú)
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Elías García Olano
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La crisis de los combustibles parece agudizarse en el Perú, pues mientras en la selva los transportistas acatan un paro contra las alzas de esos derivados y en el sur sigue el bloqueo que impide su transporte, este martes las refinerías volvieron a incrementar sus precios mayoristas.

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