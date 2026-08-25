el 2026 se espera recibir cerca de 11,000 petitorios para acceder a concesiones mineras, según estimación de Ingemmet
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El ciclo alcista en los precios de los metales parecer por fin estar incentivando a los empresarios mineros formales a buscar nuevas áreas donde desarrollar su actividad en el Perú, a juzgar por la evolución de los petitorios mineros que registra el Estado.

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