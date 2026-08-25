Sin embargo, por ahora el número de concesiones y de hectáreas donde se desarrollan trabajos de exploración minera formal en sí todavía resulta inferior con respecto a hace un año atrás, aunque aumentan las labores previas a esa fase.

De acuerdo con data del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), de enero a julio de este año recibió 7,756 petitorios para acceder a concesiones mineras, cantidad que resulta mayor en 39.6% con respecto a los 5,554 petitorios mineros registrados en los primeros siete meses del 2025.

Proyección para este año

Según Jaime Castro, jefe del Área Técnica Operativa de la Dirección de Concesiones del Ingemmet, la proyección de esa entidad es que al cierre del 2026 recibirían un total de 11,000 petitorios mineros, cifra que, de lograrse, sería un récord.

Ya el 2025 se habían reportado 10,989 petitorios mineros, la cifra más alta de las últimas décadas.

Concesiones mineras por departamentos, a mayo del 2026. Fuente y elaboración: Cooperacción

“Si en 1995 hablábamos de un boom minero por registrar alrededor de 10,400 petitorios, hoy podemos afirmar, con base en las cifras, que nuevamente estamos atravesando un boom minero. La tendencia es que este año vamos a superar la cifra del 2025”, sostuvo Castro en un evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Según Ingemmet –ente adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem)-, un 63% aproximadamente de los petitorios culminan exitosamente el procedimiento para la obtención de un título de concesión, y el resto concluye por causales como abandono, cancelación u otros previstos en la normativa.

Castro refirió que este incremento en el número de petitorios hasta julio responde principalmente a las expectativas generadas por los precios internacionales de los minerales, especialmente del oro y el cobre.

Concesiones en actividad

Además, señala que, hasta fines de julio existían 42,000 concesiones mineras vigentes a nivel nacional, que cubrían un 12.8% del territorio nacional, lo cual desmiente la percepción que todo el país se encuentra concesionado a la minería.

No obstante, de acuerdo con data del Minem disponible hasta junio de 2026, sólo 1,684 concesiones o unidades económicas administrativas, se encontraban en actividad, ocupando 2.4 millones de hectáreas, o el 1.90% del territorio.

Concesiones mineras en actividad, a junio 2026. Fuente: Minem

Eso significa que, aproximadamente el 4.0% de las 42,000 concesiones mineras vigentes estaría en actividad, o que sólo 4 de cada 100 de ellas registra operaciones, mientras que el 96% no reporta actividad.

Caen áreas bajo exploración

Pero, además, desglosando la cifra total de concesiones en actividad (1,684), el ministerio detalla que la mayor parte, 749 estaban dedicadas a la explotación de minerales.

No obstante, una cantidad menor, 388 concesiones estaban destinadas a la exploración, cifra que resulta 10.8% inferior que las 435 concesiones bajo esa actividad en junio del 2025.

Asimismo, la superficie donde se buscabann nuevos yacimientos en el sexto mes de este año (285,276 hectáreas), resultaba menor en 19.3% respecto a la de hace un año atrás (353,685 hectáreas).

Exploración minera: MINEM agiliza permisos y eleva a 60 el límite de plataformas con evaluación ambiental simplificada. Foto: MINEN

Labores previas en alza

Sin embargo, aquellas zonas donde se realizaba actividades de cateo y prospección (273 concesiones) - que son etapas previas a la actividad exploratoria-, el número resultaba 45.9% mayor en comparación con las 187 concesiones de hace un año atrás.

Vale recordar que en los primeros seis meses de este año la inversión minera (US$3,304 millones) aumentó en 42.7%, pero la destinada a exploración (US$ 336.4 millones) creció solo 1.3%, es decir se desaceleró, considerando que había logrado un incremento de 38.5% en todo el 2025.

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Osinergmin: falta mayor exploración

Al respecto, un análisis que elaboró el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), observó que, si bien la minería peruana se vuelve a acelerar, el desafío sigue siendo convertir la inversión en nueva capacidad productiva.

Señaló que, la cartera de proyectos mineros, valorizada en US$64,000 millones, todavía necesita permisos más ágiles, mayor exploración y ejecución efectiva.

“En suma, el país no carece de capital ni de geología; su próxima prueba es transformar un renovado apetito inversor y precios altos de los metales en minas nuevas, mayor producción y crecimiento sostenido”, apuntó el ente supervisor.

Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

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¿Sigue riesgo para concesiones que no operan?

Además, existe incertidumbre porque en la Cámara de Diputados, se ponga a debate proyectos de ley que pueden afectar el desarrollo de la minería formal, como el dictamen que aprobara el anterior Congreso, que plantea la caducidad de concesiones mineras que no empiecen a producir.

Al respecto, Marcial García, socio de impuestos de EY Perú, comentó a Gestión que la expectativa es que no prosperen en el nuevo Parlamento iniciativas que lanzó el anterior Congreso como la de recortar el plazo a las concesiones mineras, porque sería una señal muy negativa para el sector.

Observó que el desarrollar un proyecto de exploración en el Perú puede tomar hasta 40 años, debido a la excesiva tramitología, que se ha complicado en los últimos 15 años, por una normatividad mucho más rígida que hace décadas atrás, por lo que no se puede hablar de concesiones improductivas.

Mientras en Perú se desincentiva esas inversiones, el experto señaló que en Chile se aprobó reducir la carga impositiva a las inversiones mineras, y en Argentina, se lanzó un régimen de incentivo a las grandes inversiones para promover la minería, lo que ha atraído a grandes compañías como Glencore, BHP o Río Tinto.