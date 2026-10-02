La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó el último jueves entregar facultades legislativas al Ejecutivo. Tras ello, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja informó que este dictamen entró a la agenda del Pleno que se reunirá el próximo martes 6 de octubre.

Se estableció que el debate de este tema tenga una duración de tres horas, lapso que se repartirá proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios que integran esta cámara.

Cabe acotar que desde Fuerza Popular adelantaron que se presentará un dictamen en minoría que complemente algunos temas, como fortalecer la labor de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, algo requerido también por el premier Luis Galarreta.

"Estamos en etapa de evaluación de lo que vamos a consignar", dijo el diputado Abensur, respecto al dictamen en minoría que alistan. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Galarreta reconoció tras la aprobación en la Comisión de Constitución que el texto no es suficiente para atender necesidades como la lucha contra la ola de criminalidad ni las amenazas del fenómeno El Niño.

Una vez aprobado el pedido de facultades legislativas en Diputados, este dictamen será remitido al Senado para su análisis y posterior validación. El primer ministro Luis Galarreta descartó que Fuerza Popular tenga la influencia para desnaturalizar el dictamen.