Sesión plenaria de la Cámara de Diputados se desarrollará el martes 6 de octubre, y allí se debatirá el pedido de facultades legislativas, para posteriormente ser remitida al Senado. Foto: Congreso.
Sesión plenaria de la Cámara de Diputados se desarrollará el martes 6 de octubre, y allí se debatirá el pedido de facultades legislativas, para posteriormente ser remitida al Senado. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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. Tras ello, la Junta de Portavoces de la Cámara Baja informó que este dictamen entró a la agenda del Pleno que se reunirá el próximo martes 6 de octubre.

Se estableció que el debate de este tema tenga una duración de tres horas, lapso que se repartirá proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios que integran esta cámara.

Cabe acotar que desde Fuerza Popular adelantaron que se presentará un que complemente algunos temas, como fortalecer la labor de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado, algo requerido también por el premier Luis Galarreta.

"Estamos en etapa de evaluación de lo que vamos a consignar", dijo el diputado Abensur, respecto al dictamen en minoría que alistan. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
"Estamos en etapa de evaluación de lo que vamos a consignar", dijo el diputado Abensur, respecto al dictamen en minoría que alistan. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Una vez aprobado el pedido de facultades legislativas en Diputados, este dictamen será remitido al Senado para su análisis y posterior validación. El primer ministro Luis Galarreta descartó que Fuerza Popular tenga la influencia para desnaturalizar el dictamen.

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