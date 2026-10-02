El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó las facultades legislativas aprobadas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso, debido a que no permitirían combatir plenamente la ola de crimen ni las amenazas meteorológicas de El Niño.

“En inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño no tiene mecanismos suficientes para enfrentar la situación actual”, refirió a Canal N.

Galarreta sostuvo que hoy se tiene “una guerra” contra organizaciones “que no son la delincuencia común”, mas el pliego debatido y validado en la Comisión de Constitución solo significará “enfrentarlos con pistola de agua”.

El primer ministro señaló que se necesitan mayores facultades para que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo , así como el servicio de inteligencia para armar operativos similares a los que permitieron la captura de Abimael Guzmán y otros líderes terroristas.

Desde el frente oficialista en la Cámara de Diputados se espera elaborar un dictamen en minoría para complementar las facultades aprobadas en la cámara baja. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

“No terminan siendo suficientes para el nivel de criminalidad, No queremos que enjuicien por 30 años a nuestra policía y militares”, añadió.

De esa manera, Galarreta recordó que el Ejecutivo busca que los militares “puedan ir directamente a los cabecillas”. “Hoy hacemos cercos perimétricos, pero no pueden participar (las Fuerzas Armadas) en penales. Buscamos más participación directa en operativos con la Policía”, mencionó.

Descarta influencia política

Galarreta advirtió que la bancada de Fuerza Popular en el Senado no tendrá influencia en eventuales modificaciones al dictamen de facultades dado que “solo tienen 22 senadores”, y “si a todos les preocupa que cambien”, tienen una mayoría de 38 “para que se pongan de acuerdo en no modificar nada”.

Finalmente, criticó la postura de la bancada de Juntos por el Perú tras intentar impedir que se aprueben las facultades requeridas por el gobierno de Keiko Fujimori, y los tildó de asumir un “talante antidemocrático”.