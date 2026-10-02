Comisión de Constitución. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
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Fernando Cuadros Concha
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, las cuales solo se dirigen a enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Al respecto, el diputado Jaime Abensur adelantó que de momento no existe un predictamen, y solo se dio el visto bueno a un texto que será evaluado en el Pleno de la cámara baja.

“Mi colega (Arturo) Alegría y quien habla, votamos en abstención. Eso nos da la posibilidad de plantear un dictamen en minoría que estamos en plena etapa de evaluación para ver qué cosa vamos a consignar”, dijo a la prensa.

Abensur señaló que

"Estamos en etapa de evaluación de lo que vamos a consignar", dijo el diputado Abensur, respecto al dictamen en minoría que alistan. Foto: Cesar Bueno@photo.gec
"Estamos en etapa de evaluación de lo que vamos a consignar", dijo el diputado Abensur, respecto al dictamen en minoría que alistan. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

“No se somete a consideración de la comisión. Se presenta, entra a debate de la Cámara de Diputados: primero se debate el dictamen en mayoría y si no es aprobado, se debate el de minoría”, indicó.

En la víspera, el diputado oficialista resaltó a RPP que este dictamen en minoría busca impulsar la labor de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad.

“Desde chico vengo escuchando que las Fuerzas Armadas deberían apoyar a la Policía, deberían salir a la calle y, cuando nosotros le queremos dar las facultades a las Fuerzas Armadas, para que no estén perseguidos 40 años, para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar e intervenir a estas bandas criminales que son terroristas, no les damos las facultades”, subrayó.

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