Delegación de facultades: Comisión de Constitución “pausa” debate para este miércoles 30. (Foto: Congreso)
Delegación de facultades: Comisión de Constitución “pausa” debate para este miércoles 30. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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El debate sobre el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas fue “suspendido” hasta la mañana de este miércoles 30 de setiembre. Así se decidió en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

La presidenta del grupo, Giannina Avendaño (Juntos Por el Perú), señaló que, luego de más de tres horas y media de debate, solo se había discutido alrededor de un ámbito, el de seguridad ciudadana, cuando el documento cuenta con otros cinco, alcanzando las 66 medidas.

El predictamen en discusión recomienda la “no aprobación y envío al archivo” de la propuesta del Gobierno de Keiko Fujimori.

Avendaño también recordó que el documento recoge la opinión no vinculante de 12 comisiones ordinarias: ocho dictaminaron en contra, mientras que solo cuatro a favor de otorgar las facultades legislativas.

Ante los cuestionamiento de diversos congresistas, principalmente del oficialismo, subrayó que la comisión está facultada para no aprobar y enviar al archivo propuestas.

Al inicio de la sesión, y cuando ya se conocía la recomendación final de esta comisión, el diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) presentó una moción de censura a la presidencia de la mesa directiva de la Comisión de Constitución, solicitando se dé trámite.

Luego de debatirse su validez legal, Avendaño consideró que no procedía.

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