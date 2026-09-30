Desde Ahora Nación proponen limitar el poder del Senado en la aprobación de leyes. Foto: USI
Desde Ahora Nación proponen limitar el poder del Senado en la aprobación de leyes. Foto: USI
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Fernando Cuadros Concha
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La bancada Ahora Nación presentó un proyecto de ley que reforma la Constitución para que la Cámara de Diputados

Según el PL 454-2026-2031-CD, cuya autoría principal recae en el diputado Jair Manrique, se busca restablecer el equilibrio entre senadores y diputados porque “el Senado ha concentrado diversas atribuciones y, al menos en el aspecto legislativo, ha distorsionado las competencias de los diputados.

¿Qué cambiaría entre Senado y Diputados?

Plantean que, en caso de que el Senado modifique las propuestas remitidas por la Cámara de Diputados, estas deberán retornar a la cámara baja del Congreso.

De esa manera, la Cámara de Diputados quedaría facultada para aceptar las modificaciones del Senado —y seguir con el trámite de su promulgación— o insistir en su propuesta inicial.

“En caso de que la Cámara de Diputados insista con su propuesta inicial, requiere conseguir un número proporcionalmente equiparable o superior al de los votos alcanzados en el Senado con las modificaciones”, señala

¿Qué pasará si el Senado modifica una ley? La propuesta que busca cambiar el procedimiento legislativo. Foto: Congreso
¿Qué pasará si el Senado modifica una ley? La propuesta que busca cambiar el procedimiento legislativo. Foto: Congreso

Y, si no se cumple con este criterio, se da por aprobada la fórmula legal modificada por el Senado.

El PL en cuestión señala que la propuesta por el Senado que se rechaza quedará archivada, y no se podrá volver a discutir en el mismo periodo anual de sesiones salvo que la mitad más uno del número legal de diputados lo acuerde.

Vale acotar que en las últimas horas se percibe un ambiente tenso entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, debido al retraso para debatir el pedido de facultades legislativas solicitadas por el gobierno de

Implicancias de un eventual cambio

El constitucionalista Erick Urbina menciona a Gestión que este proyecto de ley desnaturaliza la esencia de la bicameralidad en el Congreso, ya que el Senado no tiene la facultad de hacer o deshacer libremente leyes.

Aclara que en el reglamento del Congreso se establece que el Senado no puede modificar lo aprobado por los diputados desnaturalizando la medida, lo que significa que “no pueden hacer algo que la ley no diga”.

“Creo que estamos recién aprendiendo a funcionar nuevamente con dos cámaras y este tipo de proyectos generará la disputa entre ambas y el descontento de la población que verá frustradas las expectativas legislativas”, resalta.

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