El diputado de Renovación Popular, Carlos Yalta Sotelo, planteó reformar la plataforma Síseve, donde se registra y hace seguimiento a los casos de violencia escolar, y separar definitivamente a los estudiantes que cometan actos graves de violencia.

Según explicó, con la reforma se busca convertir a la plataforma Síseve en un sistema de alerta, protección y respuesta frente a situaciones de riesgo.

“Tiene que dejar de ser una plataforma que solo registra casos y convertirse en una herramienta que permita detectar riesgos, activar respuestas y acompañar al estudiante hasta que el caso sea atendido”, señaló. La situación, dijo, cobra mayor relevancia ante el incremento de la violencia escolar.

De igual forma, planteó fortalecer la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que los casos de mayor gravedad no queden únicamente en el ámbito administrativo del sector Educación.

Carlos Yalta Sotelo. (Foto: Difusión)

Como parte de su propuesta, Yalta propuso evaluar la separación definitiva de estudiantes que cometan actos graves de violencia escolar, entre ellos el bullying, ciberbullying, agresiones sexuales, venta de drogas o ingreso de armas.

Según el planteamiento, ante un hecho grave se aplicaría inicialmente una separación temporal inmediata, mientras se determina la medida definitiva en un plazo máximo de 48 horas.

Asimismo, propuso el traslado obligatorio del agresor a otra institución educativa, donde deberá recibir atención psicológica y un seguimiento de su conducta.

“El objetivo es proteger al estudiante afectado y evitar que una situación de violencia grave quede reducida a una suspensión temporal sin una respuesta posterior”, sostuvo el legislador.

La separación definitiva, indicó, podría establecerse mediante una modificación del Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, siempre que se establezcan causales específicas, se respete el debido proceso, la medida resulte proporcional y se garantice la continuidad educativa del estudiante.