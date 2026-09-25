Congreso. (Foto: GEC)
Congreso. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El diputado de Renovación Popular, Carlos Yalta Sotelo, planteó reformar la plataforma Síseve, donde se registra y hace seguimiento a los casos de violencia escolar, y separar definitivamente a los estudiantes que cometan actos graves de violencia.

“Tiene que dejar de ser una plataforma que solo registra casos y convertirse en una herramienta que permita detectar riesgos, activar respuestas y acompañar al estudiante hasta que el caso sea atendido”, señaló. La situación, dijo, cobra mayor relevancia ante el incremento de la violencia escolar.

De igual forma, planteó fortalecer la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que los casos de mayor gravedad no queden únicamente en el ámbito administrativo del sector Educación.

Carlos Yalta Sotelo. (Foto: Difusión)
Carlos Yalta Sotelo. (Foto: Difusión)

Según el planteamiento, ante un hecho grave se aplicaría inicialmente una separación temporal inmediata, mientras se determina la medida definitiva en un plazo máximo de 48 horas.

Asimismo, propuso el traslado obligatorio del agresor a otra institución educativa, donde deberá recibir atención psicológica y un seguimiento de su conducta.

sostuvo el legislador.

La separación definitiva, indicó, podría establecerse mediante una modificación del Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, siempre que se establezcan causales específicas, se respete el debido proceso, la medida resulte proporcional y se garantice la continuidad educativa del estudiante.

TE PUEDE INTERESAR

Confiep exhorta al Congreso acelerar evaluación de facultades solicitadas por el Gobierno
Candidatos al BCRP culminan entrevistas ante Congreso, ¿cómo les fue en la evaluación?
Presidenta de EsSalud dará cuenta de la crisis del Seguro Social en el Congreso
Agroexportadoras: buscan desde el Congreso retirar beneficios tributarios

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.