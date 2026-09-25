El Ministerio de Energía y Minas (Minem) culminó con el informe técnico final para el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones del centro y sur del país, que le planteó la empresa Calidda, para extender su área de concesión fuera de la capital.

El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien refirió que el citado informe técnico se terminó de elaborar, luego de concluir la evaluación del mismo y levantar las observaciones identificadas.

El proyecto contempla la ampliación de la distribución de gas natural que tiene Calidda en Lima y Callao, hacia ciudades de las regiones Ayacucho, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica.

Elmer Cuba, ministro de Economía: en manos de su sector queda definir ahora adenda de Calidda para el proyecto 7 regiones. Foto: Congreso.

Remiten informe al MEF

En una reunión de trabajo con gobernadores y representantes de las citadas regiones, el titular del Minem reafirmó el compromiso del Gobierno de impulsar la referida iniciativa privada.

En esa línea, el Minem informó que el informe técnico final ha sido remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de solicitar su opinión y poder continuar con el proceso hacia el camino de la firma de la adenda con la empresa Calidda.

¿Cuándo saldría la adenda?

Shinno señaló que se espera que la suscripción de adenda se concrete durante el mes de octubre, permitiendo dar paso al inicio del desarrollo de infraestructura en las regiones.

El proyecto contempla atender inicialmente a más de 201 mil usuarios en cerca de 15 ciudades, con una tarifa equivalente a la de Lima.

18 de octubre del 2019. Hace 5 años se planteó el proyecto para masificar el gas en 7 regiones.

Asimismo, la infraestructura proyectada permitirá ampliar progresivamente el acceso a más hogares, generando condiciones para un mayor uso del gas natural en las actividades productivas de las regiones.

En la reunión participaron los gobernadores regionales de Puno, Richard Hancco; Cusco, Werner Salcedo; y Ayacucho, Wilfredo Oscorima, además de representantes de Huancavelica y Junín.

Mayor acceso al gas

Las autoridades expresaron su respaldo al desarrollo del proyecto y destacaron los avances alcanzados para continuar con su implementación.

Durante su intervención, el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, en su calidad de presidente de la Mancomunidad Regional de la Macrorregión Sur, agradeció la reunión de trabajo y destacó los avances alcanzados.

Además, señaló que esta iniciativa permitirá ampliar el acceso al gas natural para más familias peruanas, que durante años han esperado la ejecución de este proyecto.

Buscan impulsar Candamo

En el encuentro, el Minem señaló el interés de impulsar el yacimiento Candamo como una alternativa para fortalecer las reservas y ampliar las fuentes de energía disponibles para atender la demanda de los hogares y la generación eléctrica en el país.

La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, indicó que los trabajos de exploración realizados en la zona han identificado la existencia de hidrocarburos cuyo desarrollo contribuiría al incremento de las reservas probadas de gas natural del país.

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Al respecto, el gobernador regional de Puno expresó su respaldo a impulsar Candamo y consideró que el proyecto puede desarrollarse de manera armónica con el medio ambiente.

El Minem y los gobiernos regionales acordaron continuar trabajando de manera coordinada, con una visión orientada a ampliar el acceso al gas natural en sus regiones, aprovechar los recursos energéticos del país y fortalecer la infraestructura necesaria para su masificación.