El titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, mostró su respaldo a la necesidad de transformar la matriz energética del transporte público, como ya ocurrió en otros países de la región.

“La volatilidad de los precios de los combustibles también refleja nuestra alta dependencia de las importaciones, una vulnerabilidad que debemos corregir”, describió la mañana de este jueves 20 de agosto, durante su exposición ante la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

En este sentido, indicó que una alternativa estratégica es el gas natural, debido a su disponibilidad y potencial para reducir costos y fortalecer nuestra seguridad energética.

Al respecto, detalló que hoy existe un proyecto que involucra a 15 ciudades de la macrorregión sur, incluida Ucayali, que recientemente tuvo protestas por el alza en los precios de los combustibles. Agregó que será una “prioridad” su evaluación.

La referencia es al proyecto de masificación del gas natural en 7 regiones, con alcance en más de una docena de ciudades: Huamanga y Huanta (Ayacucho), Pucallpa, Aguaytía y Curimaná (Ucayali), Huancayo y Jauja (Junín), Puno y Juliaca (Puno), Cusco, Quillabamba y Calca (Cusco), Abancay y Andahuaylas (Apurímac), así como Huancavelica.

La iniciativa, promovida por Cálidda, prevé beneficiar solo en una primera etapa a más de 300,000 usuarios potenciales. Se contempla una inversión superior a los US$ 550 millones para construir 3,700 km de redes.

“Será una prioridad evaluar y acelerar las alternativas que permitan masificar el uso del gas natural, especialmente en el transporte público, para reducir nuestra dependencia externa y dar mayor estabilidad a los precios”, anunció Galarreta.

En general, el titular de la PCM destacó la urgencia de que la infraestructura energética acompañe el desarrollo de diferentes proyectos que buscan elevar el crecimiento económico.

Así, anunció que, hacia julio de 2027, se proyecta la entrada en operación de seis proyectos de generación que incorporarían 1,096 megavatios de capacidad instalada.

“Se impulsará, además, una cartera de proyectos de transmisión. Energía suficiente y confiable es competitividad para la industria, para el comercio y para las regiones”, subrayó.