A mediados de julio, Gestión informó que Perú encabezaba la lista de los países de la región con más arbitrajes en proceso (22 en total, hasta ese momento) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Ahora, contrario a reducir este indicador, ha sumado uno más: Promigas, que tiene la concesión de gas en el norte, acaba de llevar al país ante esta entidad.

Si bien esta es la oficialización, ya Gestión había informado en marzo del 2025 que esta era la intención de la empresa. La disputa en ese momento, y que se mantiene, está vinculada a la tarifa de gas natural.

Detalles del caso: Promigas Asunto en disputa: Concesión de gas Sector económico: Petróleo, gas y minería Instrumento(s) invocado(s): TBI Perú - Colombia 2007 Normas aplicables: Convención del CIADI - Regla de arbitraje Demandante(s): Debevoise & Plimpton, Nueva York, NY, EE.UU. / Estudio Rodrigo, Lima, Perú Demandado(s): Comisión Especial que representa al Estado en disputas internacionales de inversión, Ministerio de Economía y Finanzas, República del Perú / Baker Botts LLP, Londres, Reino Unido; Washington, DC, EE.UU. /

Estudio Navarro & Pazos, Lima, Perú Estado del procedimiento: Pendiente Último desarrollo: 13 de julio de 2026 - El Secretario general registra una solicitud para iniciar procedimientos de arbitraje.

Gas natural en Piura. (Foto: Promigas)

Hay que recordar que una vez que se terminó la vigencia de la tarifa que inicialmente había establecido ProInversión dentro del proceso para adjudicar este proyecto de gas, correspondía que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) calculara una nueva para los próximos cuatro años.

Es justo en este punto que entre la empresa y el regulador hubo un entrampamiento. El proceso fue así: la prepublicación de la tarifa, por parte del regulador, tuvo lugar el 20 de noviembre del 2024; la publicación -tras comentarios- fue el 27 de diciembre de ese año; y la absolución del recurso de reconsideración (presentado por la empresa ante el organismo) fue el 5 de marzo del 2025.

La clave está en entender cómo se compone la tarifa. Cuando Osinergmin da a conocer su posición tras analizar el recurso de reconsideración de la empresa, reconoce una tarifa al usuario final de US$ 14.66 por millón de BTU, donde US$ 8.7 por millón de BTU corresponde a la distribución y transporte virtual (US$ 1.37 el transporte virtual y US$ 7.34 para la distribución).

Este US$ 8.7 por millón de BTU está por debajo del US$ 12 por millón de BTU inicial establecido por el contrato de concesión y, para la empresa, no toma en cuenta las inversiones eficientes que se han realizado.

De hecho, en su momento, Miguel Maal Pacini, gerente general de la firma, había dicho a Gestión que el Osinergmin y la empresa han tenido notables diferencias en todos los componentes de la tarifa.