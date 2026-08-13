SGS Perú, firma local de consultoría y servicios ambientales, inició operaciones de un laboratorio especializado en análisis de gas natural en su sede central del Callao, según informó la compañía. La instalación forma parte de la estrategia de la certificadora para ampliar su oferta de servicios en el sector energético peruano.

El laboratorio apunta a tres frentes: empresas productoras, transportistas y distribuidoras de gas natural; industrias que usan el combustible en sus procesos; y comercios que dependen del suministro. Los ensayos se concentrarán en compuestos azufrados, humedad y composición del gas.

Rubén León, Product Manager de Oil & Gas de SGS Perú, explicó que la falta de control sobre el sulfuro de hidrógeno presente en el gas natural puede derivar en corrosión de equipos e infraestructura. En paralelo, la concentración de mercaptano —el compuesto que le da olor al gas— determina la capacidad de detectar fugas a tiempo.

“Asegurar una adecuada concentración de mercaptano en dicho combustible es imprescindible para identificar fugas a tiempo, protegiendo tanto a los usuarios como a las instalaciones. (...) Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo del sector energético en el Perú”, señaló León.

Actualmente, la empresa opera una red de más de 2,500 laboratorios e instalaciones comerciales en 115 países, con más de 100,000 trabajadores. La matriz cotiza en la bolsa SIX Swiss Exchange (bolsa de valores de Suiza) bajo el símbolo SGSN.

Tras la compra de Walsh, los planes de SGS en Perú

Hace un año, SGS Perú concretó la compra del 100% de las acciones de Walsh Perú, firma local de consultoría y servicios ambientales, en una operación que se venía gestando desde el 2024. La multinacional suiza, con casi cuatro décadas en el país, opera más de 40 oficinas entre sedes comerciales, laboratorios y operaciones, y emplea a 3,700 colaboradores en minería, petróleo, pesca, agricultura, medioambiente y alimentos.

En entrevista con este diario, Joaquín Aramburú, managing director de SGS para Perú y Ecuador, señaló que la meta de facturación de 2025 era superar los US$ 135 millones esperados en el 2024, tras un primer semestre con crecimiento de dos dígitos. La compañía destina US$ 3 millones a modernizar su laboratorio de geometalurgia en el Callao y proyecta un capex total de entre US$ 8 millones y US$ 10 millones para este año.

Ese presupuesto contempla modernización de laboratorios, ampliación de oficinas y desarrollo de nuevos servicios, en línea con el refuerzo de su presencia en el sector energético, con foco en renovables, gas y petróleo. La firma también evalúa una nueva adquisición —con targets mapeados en ciberseguridad, drones y teledetección satelital— que podría cerrarse antes del primer semestre del 2027.