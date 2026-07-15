La inversión de Intertek fortalece su capacidad de análisis y permite brindar soluciones más avanzadas a las organizaciones. (Foto: Redes Intertek)
La inversión de Intertek fortalece su capacidad de análisis y permite brindar soluciones más avanzadas a las organizaciones. (Foto: Redes Intertek)
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Redacción Gestión
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La multinacional , informó el presidente para Latinoamérica y responsable global del negocio de Edificación y Construcción, Carlos Velasco.

El ejecutivo explicó que la inversión fortalecerá su capacidad de análisis y permitirá brindar soluciones más avanzadas a las organizaciones que buscan responder a las crecientes exigencias de los mercados nacional e internacional. “Con esta ampliación reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del Perú y con nuestros clientes. Queremos acompañar a las empresas en sus desafíos de calidad, seguridad y sostenibilidad, poniendo a su disposición infraestructura de primer nivel y soluciones analíticas alineadas con los más altos estándares internacionales”, manifestó el representante a la Asociación de Exportadores (ADEX).

La compañía opera en más de 100 países y ofrece servicios de aseguramiento, ensayos, inspección y certificación para diversos sectores productivos. En el Perú atiende principalmente a las industrias minera, agrícola, alimentaria, de productos eléctricos y de construcción, bienes de consumo, carga y sostenibilidad.

“Estos laboratorios constituyen un nuevo paso dentro de la estrategia de crecimiento de Intertek en América Latina y en el Perú”, señaló Velasco. (Foto: ADEX)
“Estos laboratorios constituyen un nuevo paso dentro de la estrategia de crecimiento de Intertek en América Latina y en el Perú”, señaló Velasco. (Foto: ADEX)
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Tendencia en las demandas

Velasco señaló que la demanda de servicios de laboratorio continúa en aumento debido a un entorno cada vez más exigente, impulsado por el fortalecimiento de las regulaciones, el crecimiento de las oportunidades de exportación y la necesidad de gestionar riesgos a lo largo de las cadenas de suministro.

“Las empresas requieren hoy respuestas más rápidas, análisis precisos y soluciones integrales que les permitan cumplir con las normativas, garantizar la calidad y seguridad de sus productos y acceder con mayor competitividad a los mercados internacionales”, sostuvo.

Estas instalaciones ampliarán de forma significativa la oferta de la firma al incorporar tecnologías de última generación que elevarán la eficiencia, confiabilidad y transparencia de los procesos de evaluación. “Más allá del cumplimiento normativo, las organizaciones buscan hoy generar confianza en toda su cadena de valor. Nuestro propósito es ayudarlas a mejorar la calidad de sus productos, gestionar riesgos, demostrar su desempeño en sostenibilidad y consolidar su reputación frente a clientes y consumidores”, afirmó.

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