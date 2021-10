En el “Día Mundial de la Alimentación”, que se celebra este sábado en el mundo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que se tiene registrado hasta la fecha 3,029 organizaciones de pequeños productores, que podrían convertirse en potenciales proveedores de alimentos del Estado.

Los informes recibidos de las 24 regiones a nivel nacional revelan la presencia de 3,029 organizaciones de productores dedicados a los cultivos de diversos productos, como hortalizas, frutas, granos andinos, tubérculos, legumbres, lácteos y otros, que serían insumos principales de los programas sociales.

La Dirección General de Estadística, Seguimiento, Evaluación de Políticas (DGESEP) del ministerio remitió información sobre la oferta de alimentos por regiones para obtener un conocimiento de las necesidades de los programas del Estado.

“Si se pueden asociar 4 o 5 organizaciones de productores del campo, que estén debidamente capacitados para pasar de ser agricultores a cooperativas, es fundamental; seamos ambiciosos los pequeños productores, tener visión empresarial y así podamos conquistar más mercados y obtener mayores ingresos por nuestros productos”, dijo el ministro del sector Víctor Maita.

Por ejemplo, según informó el sector Agricultura, solo el año pasado el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, concretó compras de alimentos por más de S/ 1,623 millones, equivalente al 60 por ciento del total de las adquisiciones de productos que realizan los programas estatales anualmente.

Programas de compras

Esta sábado se publicó el Decreto Supremo No.164-2021- PCM sobre la Política General del Gobierno 2021-2026, donde se establece impulsar los programas de compras estatales con énfasis en la producción agrícola, ganadera e hidrobiológica nacional para promover la seguridad alimentaria, combatir el hambre y la desnutrición.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señaló recientemente el compromiso del Midagri con acelerar las compras estatales de productos agropecuarios de la agricultura familiar, donde inclusive se busca sobrepasar el 30% del volumen de las adquisiciones de artículos de los pequeños agricultores.

Para contar con el mayor número de potenciales proveedores, los Gobiernos regionales y locales han tomado en cuenta la experiencia mostrada por las diferentes organizaciones y gremios de productores en materia de compras estatales, a fin de poder tener acceso a los próximos procesos de adquisiciones de los programas sociales.

Según la norma, los productores de Agricultura Familiar podrán colocar los alimentos a las entidades de la administración pública, que cuenten con programas de apoyo y/o asistenciales creados, desarrollados o ejecutados por el Estado, como los programas Qaliwarma, Cunamás, Programa de Complementación Alimentaria, entre otros.

El dispositivo legal señala que los productores podrán ofrecer alimentos agrícolas (verduras, granos, tubérculos, frutas, leche, quesos, yogurt, etc.), pecuarios (carnes de res, cerdo, cuy, alpaca, etc.) y forestales no maderables, así como productos hidrobiológicos de acuicultura y de la pesca artesanal destinados al consumo humano, que no han sido preparados culinariamente.

Asimismo, las entidades del sector público que cuenten con estos programas de apoyo y/o asistenciales, deberán adquirir del total de sus requerimientos anuales previstos, hasta el 10% en el año 2022; hasta el 20% en el 2023 y a partir del año 2024 como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la agricultura familiar.

El titular del Midagri aseveró que como parte de la “Segunda Reforma Agraria”, se ejecutarán políticas y herramientas para fortalecer la agricultura familiar, como es promover el acceso de los productores a los mercados, consolidar los niveles de articulación dentro del Estado para mejorar la productividad, y la asistencia técnica a los productores, entre otros.

Finalmente, subrayó que la agricultura familiar, pese a los impactos de la pandemia del COVID-19, cumple con suministrar el 70 % de alimentos de las mesas de los hogares, y es fuente de trabajo de más de tres millones de trabajadores agrícolas, contribuyendo a la creación indirecta de empleo en la transformación y comercialización de productos.