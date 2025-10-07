Sector agrícola aumentó 9.4% en agosto. (Foto: Pexels)
Sector agrícola aumentó 9.4% en agosto.
, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Aunque perdió algo de velocidad respecto a los meses previos, cuando incluso se expandió casi 9%.

El resultado del octavo mes del año estuvo impulsado principalmente por el desempeño de la parte agrícola, que avanzó 9.4%, y por la parte pecuaria, que aumentó 2.5%, consolidando la tendencia positiva que viene mostrando el campo durante el año.

Variación de Valor de la Producción Agropecuaria según subsectores | Foto: Midagri
(La Libertad, Lambayeque e Ica) y maíz amiláceo (La Libertad, Áncash y Piura). También contribuyeron productos como la papa (Arequipa, La Libertad y Huánuco) y el cacao (Ucayali, San Martín y Junín), beneficiados por mejores condiciones climáticas en comparación con la campaña anterior.

En el ámbito pecuario, la producción aumentó por la mayor colocación de pollo en los principales mercados de Lima y La Libertad, así como por el aumento de la producción de leche y pavo, este último en respuesta a la demanda previa a las festividades de fin de año.

De acuerdo con el Midagri, entre enero y agosto el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 3.9%, con un mejor desempeño en el segmento agrícola de 4.5%.

Valor bruto de la producción agropecuaria | Foto: Midagri
Valor bruto de la producción agropecuaria | Foto: Midagri

La recuperación del sector, añadió la entidad, responde a una mayor productividad en cultivos de exportación y a la estabilidad del componente pecuario, que continúa siendo un soporte clave para la seguridad alimentaria del país y el sostenimiento de las economías rurales.

