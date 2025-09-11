En diálogo con Gestión, Joaquín Aramburú, managing director de SGS para Perú y Ecuador, recordó que la compañía es líder mundial en TIC. “En Perú también los somos: contamos con más de 40 oficinas entre comerciales, laboratorios y operaciones, además de 3,700 colaboradores. Somos una empresa multisectorial, presentes en minería, petróleo, pesca, agricultura, medioambiente y alimentos, con operaciones en todo el país”, comentó.

En esa línea, explicó que la adquisición de Walsh responde a la estrategia global hacia 2027, sustentada en tres mega tendencias: innovación tecnológica, sostenibilidad y adaptación a nuevas regulaciones internacionales para transacciones comerciales

Pese al contexto retador, el ejecutivo señaló que el primer semestre fue positivo para la operación peruana. “Estamos superando nuestras expectativas, con un crecimiento de dos dígitos , márgenes por encima del 2024 y cumpliendo con los restos que nos habíamos planteado en la estrategia, entre ellos, la compra de Walsh”, sostuvo.

De cara a este año, la meta en facturación es superar los US$ 135 millones esperados en 2024. Para ello, SGS se apoya en tres ejes estratégicos: crecimiento orgánico e inorgánico; desempeño financiero sostenible, es decir, con buenos márgenes, e innovación tecnológica.

Impact Now: ajuste del portafolio

Para alcanzar esa meta, SGS Perú lanzó la iniciativa Impact Now, una estrategia global de la compañía presentada a inicios de año. Esta iniciativa implicó la reorganización del portafolio, adaptado a la realidad de cada país, y la incorporación de un nuevo servicio de consultoría ambiental, a través de la compra de Walsh, precisó Aramburú.