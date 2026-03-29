Pacific Control ya opera en varios países de la región y apunta a consolidarse como una transnacional de origen peruano. (Foto: Pacific Control)
Pacific Control ya opera en varios países de la región y apunta a consolidarse como una transnacional de origen peruano. (Foto: Pacific Control)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa peruana Pacific Control, dedica a la realización de inspecciones, certificaciones, pruebas de laboratorio y capacitaciones, enfocándose principalmente en el área de alimentos, temas ambientales, seguridad y salud ocupacional; amplía su oferta de servicios y avanza en nuevas acreditaciones, mientras evalúa proyectos de expansión en la región y alianzas con laboratorios en otros mercados. La empresa también analiza adquisiciones en el exterior como parte de su plan para convertirse en un holding.

TE PUEDE INTERESAR

SGS Perú: su posible incursión en nuevas sectores y la inversión en tecnología
Australia, la oportunidad para productos congelados y un boom de chifas, ¿efecto Maido?
Bonapharm sale a la competencia con almacenaje farmacéutico: su inversión en Punta Hermosa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.