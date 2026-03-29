Eduardo Scerpella, presidente de Pacific Control, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de casi 35%, alcanzando una facturación de US$ 14 millones. Este resultado estuvo impulsado por la inversión en tecnología, personal, equipamiento y nuevas acreditaciones.

A ello se sumó nuevas ofertas de servicio que ampliaron el alcance de la compañía. Entre ellas, destaca el desarrollo de un departamento de toxicología, que está en camino a la acreditación. “Ya viene funcionando desde hace un año y medio; estamos en la etapa de evaluación y cierre de auditorías”, afirmó a Gestión.

De forma complementaria, puso en marcha un área para pesticidas, analizando casi 700 moléculas de detección. “Tenemos capacidad para procesar diariamente un alto volumen de muestras (..) Va a ser de gran ayuda para los agroexportadores, ya que en Europa se exige un alto nivel de verificación para comprobar la ausencia de estos componentes en la fruta”, señaló.

Eduardo Scerpella, presidente de Pacific Control.

Pacific Control invierte US$ 1.5 millones y prepara laboratorio en Ecuador

Estos avances se enmarcan en el CAPEX que la empresa destinó durante el último año, por un valor superior a US$ 1.5 millones, en su sede principal ubicada en Lurín. Actualmente, esta instalación opera casi el 80% de su capacidad.

“En algunos casos estamos trabajando con dos turnos. El laboratorio de pesticidas recién está iniciando su proceso de acreditación, al igual que el de toxicología. En esas áreas estamos ampliando nuestra capacidad porque han surgido nuevas actividades”, explicó el ejecutivo.

En relación con la expansión de su infraestructura, Scerpella precisó que la empresa ya cuenta con presencia en distintas zonas del país, con operación propia en el norte y una oficina en el sur para atender el mercado local. Mientras tanto, los avances más concretos se registran fuera del Perú.

“En Ecuador tenemos una oficina activa que está en proceso de acreditación ante el servicio nacional de ese país. Además, estamos llevando nuestra oferta de certificación, impulsada por el dinamismo del sector pesquero, especialmente en langostinos y harina de pescado. También evaluamos abrir o adquirir un laboratorio este año para consolidar la operación y completar las acreditaciones pendientes”, indicó.

Siguiendo con su presencia en la región andina, la empresa mantiene alianzas con laboratorios en Colombia. A través de estos acuerdos, los clientes les encargan el muestreo de agua en zonas críticas del país. “Son instituciones sin fines de lucro, que evalúan el impacto de actividades ilegales en el agua (...) aunque no contamos con laboratorios propios, tenemos un equipo técnico que se desplaza cada vez que se requiere realizar estos muestreos”, afirmó.

Pacific Control busca convertirse en holding y mira adquisiciones

Actualmente, Pacific Control tiene presencia en Ecuador, Colombia, India y Estados Unidos. Este último mercado concentra el 15% de sus ingresos y cuenta con una empresa en Miami, donde también se evalúa instalar un laboratorio, inicialmente enfocado en microbiología.

“Estamos evaluando crecer de forma orgánica o inorgánica mediante la creación de una holding, que nos permita levantar fondos para los proyectos de expansión en la región, como la compra de laboratorios o equipos de inspección y certificación en Ecuador, Colombia o dentro del país, con la meta de convertirnos en una transnacional peruana”, afirmó el ejecutivo.

En Asia, aunque la empresa aún no cuenta con una operación directa, mantiene un partnership con una de las compañías chinas más grandes del sector, que posee cerca de 90 laboratorios en su país, además de registrar ingresos por miles de millones de dólares.

“Lo que hacemos es contactar a los importadores peruanos de productos chinos para que utilicen los servicios de nuestro socio. A su vez, ellos colaboran con nosotros en la oferta de servicios para productos pesqueros, principalmente harina de pescado que llega a China. Consolidar esa cooperación es parte de nuestra estrategia”, comentó.

Con ese panorama, la empresa proyecta mantener su ritmo de crecimiento durante el 2026. La expectativa es superar el 30% respecto al 2025 y duplicar su facturación en los próximos años. “En estos primeros meses, que suelen ser los de menor actividad, ya registramos un crecimiento cercano al 20% en comparación con el mismo periodo del año pasado”, señaló.