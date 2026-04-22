En el plano financiero, el 2025 fue “un ejercicio muy grato” para la compañía, destacó su gerente general, Aquiles Chacón. En ese periodo, el laboratorio alcanzó una facturación de S/ 155 millones y realizó una inversión de entre US$ 400,000 y US$ 500,000 para fortalecer su experiencia digital, renovar su plataforma web e incorporar herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos orientadas a optimizar sus servicios.

El crecimiento también estuvo impulsado por su estrategia de expansión territorial. Entre 2023 y 2025, la red de atención aumentó en 40%, con la apertura de 14 nuevas sedes, lo que permitió cerrar el 2025 con 37 locales a nivel nacional: 33 en Lima y cuatro en provincias. En paralelo, la compañía remodeló sus sedes en San Isidro, Surco, San Borja y Miraflores, donde implementó un nuevo look and feel para ofrecer una “atención más grata y reducir los tiempos de espera”.

Laboratorios ROE impulsa su crecimiento a partir de la apertura de sedes y la captación de nuevos pacientes en distritos emergentes. (Foto: Laboratorios ROE)

Planes 2026: aperturas en Lima y provincias

Para el 2026, Laboratorios ROE proyecta mantener un crecimiento cercano al 10% y alcanzar 700,000 atenciones anuales, equivalentes a unos 2,300 pacientes diarios. Según su gerente general, Aquiles Chacón, el objetivo es consolidar la expansión de la red y fortalecer su propuesta de valor. “Queremos poner en valor la experiencia digital y afianzar nuestra relación con la comunidad médica”, señaló, en línea con su apuesta por sostener el ritmo de crecimiento del último año.

Sobre su expansión en Lima, la empresa evalúa ingresar por primera vez a Santa Anita y abrir una segunda sede en San Martín de Porres, con sedes de aproximadamente 170 m² y una inversión estimada de entre US$ 220,000 y US$ 250,000 por local.

En provincias, la compañía prevé abrir sedes en Trujillo y Cusco, con locales de al menos 350 m², equipados con laboratorio completo y procesos analíticos propios, lo que implica una inversión cercana a US$ 450,000 por sede. A mediano plazo, también evalúa su ingreso a Ica y Chiclayo, como parte de su estrategia de expansión en ciudades con alta demanda por servicios de diagnóstico especializado.

Laboratorios ROE utiliza inteligencia artificial y ciencia de datos para apoyar la interpretación clínica y la toma de decisiones médicas. (Foto: Laboratorios ROE)

Laboratorios ROE y módulos de autoatención

Como parte de su estrategia para mejorar la experiencia del paciente en 2026, Laboratorios ROE implementará módulos de autoatención que permitirán entregar muestras de forma rápida y autónoma, con el fin de reducir los tiempos de espera. La iniciativa responde a la alta demanda que se registra en el horario de ayuno, entre las 6:30 a.m. y las 10:00 a.m., cuando se concentra el mayor flujo de pacientes. “Buscamos que los pacientes que solo dejan muestras puedan hacerlo de forma más fluida, especialmente en el horario punta”, señaló Aquiles Chacón.

El despliegue se iniciará durante el segundo trimestre de 2026 con un piloto en tres sedes: Clínica San Felipe, Los Olivos y Surco (Av. Benavides). Tras un periodo de evaluación de aproximadamente 60 días, Laboratorios ROE prevé extender el modelo a 20 sedes en Lima durante el año, con el objetivo de descongestionar la atención, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer un servicio más ágil y centrado en el paciente, según indicó el ejecutivo.

Inteligencia artificial y ciencia de datos

Desde 2023, Laboratorios ROE viene incorporando herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos para fortalecer el apoyo clínico. Estas soluciones de machine learning analizan los resultados de laboratorio y generan información que permite a los médicos identificar patrones y sugerir tratamientos. “Hemos puesto a disposición de los médicos herramientas que sugieren tratamientos basados en los resultados”, señaló Aquiles Chacón.

Para el 2026, la compañía busca avanzar hacia un modelo de salud predictiva, orientado a anticipar riesgos y ofrecer recomendaciones antes de la aparición de enfermedades. La información estará integrada a sus plataformas digitales, facilitando a los médicos el seguimiento de la evolución de sus pacientes y, para los usuarios, el acceso a resultados con visualizaciones más claras y comprensibles, bajo estrictos estándares de autorización y confidencialidad.