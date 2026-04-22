Laboratorios ROE apuesta por acercar servicios de diagnóstico de alta tecnología a zonas periféricas y mercados regionales. (Foto: Laboratorios ROE)
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Sandra Reyes
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Laboratorios ROE, especializada en análisis clínicos y diagnóstico de alta calidad, cerró el 2025 con un crecimiento de 11% frente al 2024, impulsado por la consolidación de su estrategia de expansión. Para el 2026, la compañía apunta a mantener este dinamismo con nuevas aperturas en Lima y en provincias. Pero además, prepara un nuevo formato con el fin de conectar de manera más rápida con el público.

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