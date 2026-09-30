Aunque la mayor parte de trabajadores tiene un empleo presencial o en oficina, casi la mitad de peruanos rechazó una oferta de trabajo que exigía presencialidad. (Foto: Freepik)
Aunque la mayor parte de trabajadores tiene un empleo presencial o en oficina, casi la mitad de peruanos rechazó una oferta de trabajo que exigía presencialidad. (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Pese al avance del trabajo remoto, que se gatilló con la pandemia del covid-19, en los últimos años los trabajadores han regresado a las oficinas y ahora un 39% de peruanos ya labora de forma totalmente presencial, revela un estudio de Bumeran.

TE PUEDE INTERESAR

BCRP: Empleo formal en Perú continúa aumentando y a julio suma ocho meses creciendo mínimo 4%
Empleo en Lima Metropolitana pierde ritmo tras tres meses: la dinámica por sector
Talent Trends: El 64% de trabajadores en Perú buscaría otro empleo si su empresa hace esto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.