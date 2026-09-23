Los aumentos por retención podrían llegar hasta 27.5% en 2027.
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Dax Canchari Reyes
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El aumento salarial que las empresas preparan para 2027 empieza a mostrar diferencias entre los trabajadores. Mientras una parte de la plantilla se moverá alrededor de un incremento general, determinadas posiciones podrían recibir ajustes considerablemente mayores cuando confluyen factores como desempeño, escasez de capacidades o dificultad de reemplazo. ¿Qué perfiles están entrando en este tratamiento diferenciado y cuánto puede llegar a pagar una empresa para no perderlos?

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