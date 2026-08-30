La cifra significa un incremento 1.81% respecto al mes previo (junio) y 7.55% comparado con julio del 2025.

Ese aumento no es trasversal a todos los niveles y cambia de acuerdo con la experiencia y el tipo de puesto. Para las posiciones de jefe o supervisor, los postulantes requieren en promedio S/ 5,623 al mes.

Aquellos trabajadores con posiciones senior y semisenior aumentaron en 2.45% su pretensión salarial a un promedio de S/ 3,622, mientras que los empleados en puestos junior redujeron sus perspectivas en 0.17%, esperando un sueldo que asciende a S/ 2,361.

Salario pretendido: evolución según seniority

En el segmento jefe/supervisor, Ingeniería Geológica es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 12,000). En el segmento senior/semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Seguros registran la mayor pretensión salarial (S/ 6,100). En el segmento junior, el puesto de Urbanismo es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,500).

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finanzas internacionales: S/ 3,550

Consultoría: S/ 1,200

COMERCIAL

Planeamiento comercial: S/ 2,800

Comercio exterior: S/ 1,300

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad social: S/ 3,000

Community management: S/ 1,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 5,500

Asistente de tráfico: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Compensación y planilla: S/ 2,500

Selección: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Liderazgo de proyecto: S/ 3,800

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Medicina laboral: S/ 5,000

Pasantía / Trainee: S/ 1,175

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió ligeramente a S/ 3,538 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Planeamiento económico-financiero: S/ 5,500

Administración: S/ 3,000

COMERCIAL

Ventas: S/ 4,300

Atención al cliente: S/ 2,000

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Business intelligence: S/ 5,000

Community management: S/ 2,000

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 6,000

Topografía: S/ 2,450

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 5,000

Compensación y planilla: S/ 3,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 5,000

Análisis Funcional: S/ 2,500

OTROS

Seguros: S/ 6,100

Camareros: S/ 1,500

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,623 en promedio. (Foto: iStock)

¿Qué puestos están buscando las empresas?

Más allá de los salarios pretendidos, el reporte de Bumeran muestra qué perfiles concentran los avisos de empleo publicados por las empresas.

La mayor parte buscaban profesionales en áreas como Comercial, que ocupó el 8.47% del total de reportes. Las empresas también se enfocaron en buscar trabajadores para Ventas (7.91%) y Atención al Cliente (3.84%).

Se reportó una demanda por trabajadores para Contabilidad (3.80%) y Administración (3.65%), y Minería, petróleo y gas, (3.50%). Le siguieron avisos en puestos de producción, almacén, depósito y expedición.

Pero la oferta de puestos no coincide exactamente con las preferencias de quienes buscan empleo. Los profesionales en busca de trabajo se encuentran principalmente en los rubros de Administración, que concentra un 6.53% de postulaciones; y Comercial, con 5.27%.

El rubro que sí coincide en demanda y búsqueda de empleo es el de minería, petróleo y gas, donde se tiene a un 5.11% de postulantes. En menor medida aumentó el interés por acceder a posiciones de Atención al Cliente, almacén, marketing, recursos humanos, ventas, contabilidad y logística.