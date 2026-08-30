Los peruanos que buscan empleo elevaron nuevamente sus pretensiones salariales. El salario promedio pretendido aumentó a S/ 3,538 mensuales (S/ por mes, brutos) en julio, su mayor nivel observados en los últimos años, incluso superando el monto previo a la pandemia (S/ 3,500 promedio), según el último Reporte del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
La cifra significa un incremento 1.81% respecto al mes previo (junio) y 7.55% comparado con julio del 2025.
Ese aumento no es trasversal a todos los niveles y cambia de acuerdo con la experiencia y el tipo de puesto. Para las posiciones de jefe o supervisor, los postulantes requieren en promedio S/ 5,623 al mes.
Aquellos trabajadores con posiciones senior y semisenior aumentaron en 2.45% su pretensión salarial a un promedio de S/ 3,622, mientras que los empleados en puestos junior redujeron sus perspectivas en 0.17%, esperando un sueldo que asciende a S/ 2,361.
En el segmento jefe/supervisor, Ingeniería Geológica es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 12,000). En el segmento senior/semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Seguros registran la mayor pretensión salarial (S/ 6,100). En el segmento junior, el puesto de Urbanismo es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,500).
- LEA TAMBIÉN: 2 millones de jóvenes en informalidad o desempleo en Perú: ¿qué fórmulas regionales aplicar?
Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Finanzas internacionales: S/ 3,550
Consultoría: S/ 1,200
- COMERCIAL
Planeamiento comercial: S/ 2,800
Comercio exterior: S/ 1,300
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad social: S/ 3,000
Community management: S/ 1,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 5,500
Asistente de tráfico: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y planilla: S/ 2,500
Selección: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Liderazgo de proyecto: S/ 3,800
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Medicina laboral: S/ 5,000
Pasantía / Trainee: S/ 1,175
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Planeamiento económico-financiero: S/ 5,500
Administración: S/ 3,000
- COMERCIAL
Ventas: S/ 4,300
Atención al cliente: S/ 2,000
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Business intelligence: S/ 5,000
Community management: S/ 2,000
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 6,000
Topografía: S/ 2,450
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 5,000
Compensación y planilla: S/ 3,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 5,000
Análisis Funcional: S/ 2,500
- OTROS
Seguros: S/ 6,100
Camareros: S/ 1,500
¿Qué puestos están buscando las empresas?
Más allá de los salarios pretendidos, el reporte de Bumeran muestra qué perfiles concentran los avisos de empleo publicados por las empresas.
La mayor parte buscaban profesionales en áreas como Comercial, que ocupó el 8.47% del total de reportes. Las empresas también se enfocaron en buscar trabajadores para Ventas (7.91%) y Atención al Cliente (3.84%).
Se reportó una demanda por trabajadores para Contabilidad (3.80%) y Administración (3.65%), y Minería, petróleo y gas, (3.50%). Le siguieron avisos en puestos de producción, almacén, depósito y expedición.
Pero la oferta de puestos no coincide exactamente con las preferencias de quienes buscan empleo. Los profesionales en busca de trabajo se encuentran principalmente en los rubros de Administración, que concentra un 6.53% de postulaciones; y Comercial, con 5.27%.
El rubro que sí coincide en demanda y búsqueda de empleo es el de minería, petróleo y gas, donde se tiene a un 5.11% de postulantes. En menor medida aumentó el interés por acceder a posiciones de Atención al Cliente, almacén, marketing, recursos humanos, ventas, contabilidad y logística.