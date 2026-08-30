Las pretensiones salariales de quienes buscan empleo aumentaron 7.55% en el último año, según un estudio de Bumeran. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Los peruanos que buscan empleo elevaron nuevamente sus pretensiones salariales. El salario promedio pretendido aumentó a S/ 3,538 mensuales (S/ por mes, brutos) en julio, su mayor nivel observados en los últimos años, incluso superando el monto previo a la pandemia (S/ 3,500 promedio), según el último Reporte del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.

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