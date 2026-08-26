El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que el aumento de la remuneración mínima vital a S/1,300 aún no tiene una fecha de aplicación definida y que el tema será debatido en el Consejo Nacional del Trabajo.

Sheput indicó que la propuesta plantea un incremento en dos partes y destacó la disposición de empresarios y sindicatos para llegar a un acuerdo. Sin embargo, precisó que todavía no se puede establecer el mes en que se aplicará el aumento.

“En esos momentos se ha planteado en dos partes. Lo vamos a empezar a discutir en el Consejo Nacional del Trabajo desde el 3 de setiembre, yo he notado plena disposición tanto de empresarios como sindicatos para sacar adelante este tema”, señaló en RPP.

La posición de Sheput difiere del cronograma preliminar anunciado por el ministro de Economía, Elmer Cuba, donde se había previsto un primer aumento de S/100 entre octubre y noviembre, seguido de un segundo incremento de S/70 después del Fenómeno El Niño.

La presidenta Keiko Fujimori anunció, en su discurso del 28 de julio, que la remuneración mínima vital (RMV) subiría de S/1,130 a S/1,300. También planteó un bono dirigido a las micro y pequeñas empresas para que puedan afrontar el mayor costo laboral.

Sheput sostuvo que elevar el salario mínimo a S/1,300 contribuiría a impulsar la formalización laboral. Además, añadió que el bono para las mype ayudaría a reducir el impacto económico del aumento salarial en las pequeñas empresas.