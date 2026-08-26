Ministro Juan Sheput dice que aún no se define fecha para aumento del sueldo mínimo. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)
Ministro Juan Sheput dice que aún no se define fecha para aumento del sueldo mínimo. (Foto: Hugo Pérez/ Archivo El Comercio)
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Redacción Gestión
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y que el tema será debatido en el Consejo Nacional del Trabajo.

Sin embargo, precisó que todavía no se puede establecer el mes en que se aplicará el aumento.

“En esos momentos se ha planteado en dos partes. Lo vamos a empezar a discutir en el Consejo Nacional del Trabajo desde el 3 de setiembre, yo he notado plena disposición tanto de empresarios como sindicatos para sacar adelante este tema”, señaló en RPP.

, donde se había previsto un primer aumento de S/100 entre octubre y noviembre, seguido de un segundo incremento de S/70 después del Fenómeno El Niño.

La presidenta Keiko Fujimori anunció, en su discurso del 28 de julio, que la remuneración mínima vital (RMV) subiría de S/1,130 a S/1,300. También planteó un bono dirigido a las micro y pequeñas empresas para que puedan afrontar el mayor costo laboral.

Además, añadió que el bono para las mype ayudaría a reducir el impacto económico del aumento salarial en las pequeñas empresas.

El ministro de Trabajo remarcó que el incremento debe discutirse primero en el Consejo Nacional del Trabajo, con participación de representantes de trabajadores y empleadores. (Foto: La Primera)
El ministro de Trabajo remarcó que el incremento debe discutirse primero en el Consejo Nacional del Trabajo, con participación de representantes de trabajadores y empleadores. (Foto: La Primera)

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