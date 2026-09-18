El influyente inversor Warren Buffett anunció este viernes que deja la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y pasa el testigo a su hijo, Howard Buffett, menos de un año después de ceder la dirección ejecutiva a Greg Abel.

La noticia pone fin a más de medio siglo en el que el multimillonario dirigió el grupo y lo convirtió en un gigante financiero.

Buffett, que con 96 años es el inversor más famoso del mundo, envió una carta dirigida a sus accionistas para despedirse antes de pasar a ser presidente emérito de Berkshire, sin abandonar el consejo de administración.

“El padre tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire llegar a un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos espera”, declaró en la misiva.

Conocido como el ‘Oráculo de Omaha’ por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffett se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965.

Según explicó, parte de la razón de hacerse a un lado es Greg Abel: “Mis expectativas sobre él eran altísimas desde el inicio, y las ha superado. Ha asumido plenamente el cargo de director ejecutivo en todos los sentidos”.

Greg Abel es el actual presidente ejecutivo (CEO) de Berkshire Hathaway.

A principios de este año, Buffett cedió la dirección ejecutiva a Abel, miembro de la junta directiva de Berkshire desde 2018, y presidente y director ejecutivo de la filial energética de la empresa, Berkshire Hathaway Energy, desde 2011.

Ahora, la presidencia la asumirá su hijo, Howard Buffett, consejero del conglomerado durante 33 años.

“Es un período de preparación más largo que el que yo tuve antes de asumir el mando a los 34 años. Greg dirige la empresa; Howard protegerá su cultura y sus valores, ambos más valiosos que cualquier cosa que figure en nuestro balance”, apuntó para defender el nombramiento.

Howard Buffett, hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett, acompañó hace poco a la cantante Shakira en su visita a las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

El magnate pidió a los accionistas pensar en su hijo como “una póliza que poseen y esperan no tener que cobrar nunca”: “Howard se preocupa profundamente por Berkshire, al igual que todos nuestros consejeros”.

A su juicio, la empresa está en “excelentes manos”, entre otras, las suyas, porque no dejará de ser accionista.

Seguirá en Berkshire Hathaway

Warren Buffett había anunciado el año pasado sus planes de retirarse de la dirección del grupo empresarial.

La dimisión es “efectiva de inmediato” y Buffett seguirá siendo miembro del consejo de administración en calidad de “presidente emérito”, señaló Berkshire Hathaway en un comunicado.

Berkshire Hathaway, que empezó como una pequeña empresa textil, se convirtió bajo su liderazgo en un gigantesco conglomerado y ahora vale más de un billón de dólares en Wall Street, un hito para un grupo estadounidense fuera del sector tecnológico.

En la actualidad, el grupo tiene decenas de empresas, desde las baterías Duracell hasta la aseguradora estadounidense Geico, además de participaciones en compañías como Coca-Cola o Bank of America.

Elaborado con información de AFP y EFE