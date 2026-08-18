El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas, deja pérdidas económicas equivalentes a unos US$ 9,570 millones, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.

El sismo de magnitud 7.4 derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste.

Según explicó el mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país. También actualizó la cifra de víctimas a la baja con 289 fallecidos y 4,187 heridos.

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“Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones”, dijo De la Espriella.

Una semana después del terremoto del 10 de agosto, Colombia entra en la etapa de remoción de escombros con probabilidades mínimas de rescatar sobrevivientes. Los desaparecidos ascienden a 143 personas.

El terremoto supone la primera gran prueba para el gobierno del derechista De la Espriella, quien se vio enfrentado a la emergencia apenas tres días después de asumir el cargo.

Abelardo de la Espriella, Colombia's president, center, arrives at Plaza de Bolivar following an earthquake in Pereira, Colombia, on Tuesday, Aug. 11, 2026. A second day of search and rescue efforts is underway after a massive earthquake struck western Colombia as the countrys new president faces a tough and early test of his abilities to handle a crisis. Photographer: Nathalia Angarita/Bloomberg

El mandatario dijo haber encargado al ministro de Vivienda la puesta en marcha del “Plan Milagro de Reconstrucción”, con el apoyo de constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernadores y alcaldes.

El jefe de la cartera, Jaime Andrés Beltrán, es blanco de críticas por irse a la playa con su familia en plena crisis.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial.

Shakira realiza visita sorpresa a escuelas

La superestrella colombiana Shakira se comprometió el lunes a ayudar a reconstruir al menos 10 escuelas en una región remota del oeste de su país natal que quedó gravemente afectada por un devastador sismo que cobró la vida de cientos de personas la semana pasada.

La intérprete, reconocida en todo el mundo por éxitos como “Hips Don’t Lie”, hizo su promesa durante una visita sorpresa a Quibdó —capital de la provincia colombiana del Chocó—, donde recorrió escuelas dañadas y abrazó y se tomó fotografías con algunos de los estudiantes.

“Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de emergencia, se queden todas esas escuelas sin reconstruir y que queden tantas personas en el olvido y damnificadas”, dijo la cantante a los periodistas. “Que nuestros niños no puedan volver al colegio. Aquí no hay conectividad, no es que puedan hacer escuela desde la casa. Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro”.

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Shakira estuvo acompañada por Howard Buffett, hijo del filántropo multimillonario Warren Buffett, quien ha ayudado a la cantante en otras ocasiones a establecer escuelas en el Chocó. La fundación Howard G. Buffett colaborará con la Fundación Pies Descalzos de Shakira en el proyecto.

“Vengo siempre que me llama”, dijo Buffett sobre la visita. La cantante también anunció que Global Citizen y Live Nation comprometieron respectivos donativos de US$ 500,000 para la causa.

El sismo de magnitud 7.4 del 10 de agosto remeció una extensa franja del occidente colombiano, donde cobró al menos 287 vidas y destruyó más de 26,000 viviendas, indicaron las autoridades. El gobierno ha dicho que 194 personas continúan desaparecidas, mientras que otras bases de datos sitúan la cifra en más de 4,100.

La cantante colombiana Shakira visita las zonas devastadas tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó Quibdó, Colombia, el 17 de agosto de 2026. (Foto: AFP)

El terremoto tuvo epicentro en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia, donde al menos 3,100 viviendas quedaron destruidas y más de 265 centros educativos resultaron afectados, según el más reciente informe del gobierno regional.

“Los colombianos tienen una deuda histórica, el departamento del Chocó ha estado abandonado a su suerte y ha sido muy difícil dar pasos hacia el progreso aquí, pero sabemos que se puede”. indicó Shakira, cuya fundación se centra en el acceso a la educación para jóvenes en Colombia y mantiene una presencia en el Chocó desde hace 22 años con dos escuelas de las que se han graduado cientos de estudiantes. “Vale la pena invertir en educación”.

Los grupos de ayuda han tenido dificultades para evaluar los daños en la región, un área del tamaño de Suiza donde la comunicación es difícil. La provincia cuenta con pocos caminos que la conectan al resto del país, y la mayoría de sus poblados se conectan principalmente por ríos y caminos sin pavimentar.

La cantante colombiana Shakira habla con los medios de comunicación tras visitar las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó Quibdó, Colombia, el 17 de agosto de 2026. (Foto: AFP)

La mayoría de los 600,000 habitantes del Chocó vive en condiciones de pobreza, según las cifras que el gobierno nacional de Colombia publicó el año pasado. La zona está habitada en gran medida por grupos indígenas y comunidades afrocolombianas.

“No hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor”, declaró Shakira durante su visita a una escuela secundaria en Quibdó.

“Pero lo que sí sé que hay es compromiso, un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas y que no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltar de la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela”, puntualizó.

La intérprete de éxitos como “Whenever, Wherever”, “La Tortura” y el himno del Mundial de la FIFA 2026 “Dai Dai”, ha sido defensora desde hace muchos años de las causas relacionadas con la educación y aseguró el lunes que planea dedicar todos sus “esfuerzos” a la reconstrucción de una universidad tecnológica local en el Chocó.

La cantante de 49 años atrae una enorme atención tanto por sus presentaciones como por sus causas: encabezó el espectáculo del medio tiempo en la final del Mundial de la FIFA 2026 en julio, dos meses después de presentarse en la playa de Copacabana, en Brasil, ante cerca de 2 millones de personas.

Después de que dos terremotos prácticamente simultáneos azotaron Venezuela en junio, Shakira anunció que el Fondo de Educación de Global Citizen de la FIFA se comprometía a aportar US$ 500,000 para la recuperación educativa en esa nación

Su anuncio es el más reciente entre un grupo de destacados colombianos y artistas latinoamericanos para ayudar a Colombia y Venezuela. Los cantantes Marc Anthony y Chayanne participaron el domingo junto a decenas de artistas en un concierto benéfico en Miami y una recaudación de fondos en vivo para beneficiar a ambas naciones.

Durante su serie de tres conciertos en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, la cantante colombiana Karol G se comprometió el fin de semana a igualar las donaciones de sus fans a su Fundación Con Cora. También se unirá a Maluma, Sebastián Yatra y otros en un concierto benéfico en Bogotá este domingo.

La Federación Colombiana de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol asumieron la semana pasada un compromiso conjunto de US$ 1 millón para el fondo de recuperación “Colombia, un corazón” de la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.

Elaborado con información de AFP y AP