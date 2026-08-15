Esta tarde, la Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia de las condiciones del litoral peruano ante la posible ocurrencia de un tsunami asociado al fuerte terremoto de 7.7 registrado en Indonesia.

No obstante, en su última actualización la autoridad marítima descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano tras evaluar las condiciones del nivel del mar.

La Marina precisó que el monitoreo se realizó de manera preventiva ante la posibilidad de que el movimiento sísmico generara alteraciones en el nivel del mar.

Tras las evaluaciones correspondientes, se determinó que el evento no generará un tsunami que afecte las costas del Perú.

#ÚltimoSismoLejano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

14-08-26 16:58:21

Magnitud: 7.7 Mw

Referencia: 68 km NNW of Ende, Indonesia

Profundidad: 10.00 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/Bzw200iTl4 — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 14, 2026

Recomiendan seguir información oficial

La Marina recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre el evento.

Asimismo, exhortó a que la población debe permanecer atenta a las indicaciones que puedan emitir las autoridades competentes ante cualquier cambio en las condiciones del litoral.