La Marina precisó que el monitoreo se realizó de manera preventiva (Foto: Andina).
La Marina precisó que el monitoreo se realizó de manera preventiva (Foto: Andina).
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Redacción Gestión
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Esta tarde, la Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia de las condiciones del litoral peruano ante la posible ocurrencia de un tsunami asociado

No obstante, en su última actualización la autoridad marítima descartó la ocurrencia de un tsunami en el litoral peruano tras evaluar las condiciones del nivel del mar.

La Marina precisó que el monitoreo se realizó de manera preventiva ante la posibilidad de que el movimiento sísmico generara alteraciones en el nivel del mar.

Tras las evaluaciones correspondientes, se determinó que el evento no generará un tsunami que afecte las costas del Perú.

Recomiendan seguir información oficial

La Marina recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada sobre el evento.

Asimismo, exhortó a que la población debe permanecer atenta a las indicaciones que puedan emitir las autoridades competentes ante cualquier cambio en las condiciones del litoral.

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