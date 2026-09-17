El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, espera que la producción caiga este año mucho más de lo proyectado por el ente oficial encargado de las estadísticas del sector del cobre, antes de registrar solo una recuperación parcial en 2027, según declaró al diario El Mercurio.

“Llevamos una caída de 7% acumulada y, de acuerdo con lo que hemos investigado, esperamos tener en promedio una caída de producción de 7% en el año entero”, señaló Quiroz en una entrevista tras el “Chile Day” en Londres.

Chile ha sido escenario de una serie de problemas en el suministro minero que han contribuido a mantener ajustado el mercado mundial del cobre. La producción ha caído en algunas de las mayores operaciones del país, mientras la estatal Codelco se enfrenta a contratiempos operativos y al envejecimiento de sus activos y otras minas lidian con una disminución de la ley del mineral y el impacto de las severas condiciones climáticas.

Ministro Jorge Quiroz. Foto: Bloomberg

La previsión de Quiroz es considerablemente más débil que la de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que espera que la producción chilena caiga un 2.6% este año, a 5.27 millones de toneladas métricas. Cochilco ha apostado por una recuperación parcial en el segundo semestre, incluidas mejoras en las operaciones de Codelco.

Ambos esperan que la producción aumente el próximo año, aunque Quiroz advirtió que el incremento no será suficiente para recuperar todas las pérdidas de este año. Señaló que los niveles de producción podrían tardar unos dos años en recuperarse por completo. Cochilco prevé que la producción de cobre repunte un 5.2%, a 5.55 millones de toneladas en 2027.

El fuerte aumento de los precios del cobre durante el último año ha estado impulsado en gran medida por los flujos comerciales relacionados con los aranceles. El mercado no ha prestado suficiente atención a los crecientes problemas de producción de Chile, que representa alrededor de una cuarta parte de la oferta minera mundial, según César Pérez-Novoa, jefe de análisis de renta variable de BTG Pactual.

“Todo el mundo está concentrado en los aranceles y China”, señaló Pérez-Novoa en Santiago. “No están mirando la geología” ni las posibles interrupciones del suministro.