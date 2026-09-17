Cobre fundido se vierte en una rueda de fundición de ánodos en la planta de procesamiento El Teniente de Codelco, en Machalí, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg.
Cobre fundido se vierte en una rueda de fundición de ánodos en la planta de procesamiento El Teniente de Codelco, en Machalí, Chile, el miércoles 2 de abril de 2025. Fotógrafo: Cristobal Olivares/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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La producción de cobre de Chile se mantendría deprimida durante todo el año, frustrando las expectativas de que una recuperación en el segundo semestre compensara parte de las fuertes pérdidas registradas en los primeros meses de 2026.

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