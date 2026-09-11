Seis regiones de Perú que se encuentran en la Mancomunidad Regional de Los Andes concentran el 37% de la producción nacional de cobre y el 41% de la inversión ejecutada en esa actividad, según destacó este viernes el ministerio de Energía y Minas.

Los departamentos que pertenecen a la Mancomunidad Regional de Los Andes son los sureños Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica e Ica, además del central Junín, que han sido calificados por la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, como “un espacio estratégico para la minería peruana, con importantes recursos y operaciones mineras” que contribuyen a la dinamización de la economía.

Figueroa informó que estas regiones congregan también el 31% del empleo minero en el país, al hacer la presentación de la Segunda Convención Minera de la Mancomunidad Regional de Los Andes (ANDESMIN 2026) del 29 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Ayacucho.

La viceministra resaltó que la región de Ayacucho posee yacimientos con una diversidad de recursos minerales que ha recibido más de 121 millones de dólares en inversión minera y transferencias superiores a 251 millones de soles (75 millones de dólares) por concepto de Canon Minero, Regalías y Derecho de Vigencia y Penalidad.

En ese sentido, Figueroa afirmó que la convención minera “será una oportunidad para poner sobre la mesa no solo el potencial minero de nuestras regiones, sino también los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante para lograr que la actividad minera continúe generando inversión, empleo, innovación y desarrollo”.

Apuntó que el ministerio de Energía y Minas de Perú tiene la responsabilidad de generar las condiciones adecuadas para la inversión, promover reglas claras y acompañar el desarrollo de los proyectos, en tanto que las empresas tienen el compromiso de desarrollar sus actividades “de manera responsable y sostenible”.

La producción minera de cobre en Perú ascendió a 2.77 millones de toneladas métricas finas en 2025, un incremento de 1.2% respecto al 2024, y las principales empresas productoras fueron Southern Perú Copper, Las Bambas y Cerro Verde ubicadas en las regiones de Moquegua, Apurímac y Arequipa, respectivamente.