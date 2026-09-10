Las minas de oro que sostienen buena parte de la economía de Cajamarca están entrando en su tramo final y la región tendría en el cobre su vía de relevo. El planteamiento es de John Black, CEO de la canadiense Regulus Resources, durante su participación en Expomina 2026, donde expuso sobre el proyecto de cobre y oro AntaKori (provincia de Hualgayoc, Cajamarca), que hoy lidera.

“Una mina tiene una vida, tiene recursos con un tiempo X, y algunas ya están dentro de pocos años, o máximo diez, de terminar”, señaló sobre las operaciones auríferas de la región, entre ellas Yanacocha, a la que describió como la mina de oro más grande de Sudamérica. El efecto, advirtió, excede a la actividad minera: “Será un desafío para el departamento, porque implica empleo, impuestos, todos los beneficios que vienen de ahí”.

Proyecto Brownfield: la vía rápida del cobre en Cajamarca, según CEO de Regulus

Frente a ese escenario, el ejecutivo contabilizó alrededor de nueve proyectos grandes de cobre en el entorno del distrito, varios con oro asociado. Una parte son brownfield: yacimientos ubicados debajo de minas de oro en operación que, al agotarse los óxidos, quedan expuestos.

“El proyecto brownfield muchas veces ofrece la oportunidad de convertirse en una mina más grande muy rápidamente”, indicó.

El argumento se apoya en la demanda. “Cada 20 o 25 años se dobla el consumo de cobre”, sostuvo Black, y cifró en “seis minas nuevas grandes de cobre en el mundo cada año” lo que exigiría cubrirla, un ritmo que ningún país sostiene hoy. A ello sumó un desbalance interno: “No hay mucha producción de cobre en el norte de Perú”, dijo, frente a un sur que concentra la oferta.

John Black, CEO de la canadiense Regulus Resources

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Las condiciones que Regulus destaca del proyecto AntaKori

AntaKori cuenta con una estimación de recursos publicada en 2019 de 250 millones de toneladas de recursos indicados y 267 millones de toneladas de recursos inferidos, con mineralización de cobre, oro y plata. Los indicados tienen una ley de 0.48% de cobre, 0.29 g/t de oro y 7.5 g/t de plata; los inferidos, 0.41% de cobre.

Black remarcó dos condiciones del depósito. Sobre el desbroce: “El mineral está en la superficie, con muy buena ley, a la vista”. Sobre la ubicación, por encima de los 4,000 m.s.n.m.: “Estamos arriba de las áreas más altas de uso agrícola”.