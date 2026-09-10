Explomax Gold S.A., empresa peruana dedicada a la fabricación de agentes de voladura, prepara cambios en su planta de mechas de seguridad ubicada en Palpa, Ica. La iniciativa apunta a ampliar la capacidad de producción de una de las líneas de esta instalación. ¿Qué proyecto prepara?

A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la empresa plantea ante el Ministerio de la Producción (Produce) el proyecto denominado “Ampliación de la línea de trenzado de mechas”. El documento precisa que la iniciativa contempla la instalación de seis nuevas trenzadoras para la producción de mechas de seguridad, en respuesta al incremento de la demanda del mercado.

Los nuevos equipos se instalarán dentro del actual Predio Sagitario y la Planta de Mechas de Seguridad, en el distrito y provincia de Palpa. El proyecto ocupará un área total de 52,5 m² y contempla una inversión estimada de US$ 720.000, equivalente a S/ 2,43 millones, con una vida útil proyectada de 30 años.

La ampliación contempla una inversión estimada de US$ 720.000, equivalente a aproximadamente S/ 2,43 millones. (Foto referencial: Composición Gestión - ChatGPT)

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Más equipos y capacidad productiva

Actualmente, la línea cuenta con cuatro trenzadoras. Con la ampliación, Explomax Gold prevé elevar ese número a 10 equipos, todos operados con energía eléctrica. El ITS señala que la incorporación de las nuevas máquinas permitirá ampliar la línea de producción de mechas de seguridad.

El incremento de equipos también elevará el consumo eléctrico de la planta. Según las estimaciones del documento, el requerimiento pasará de 105 a 210 kWh, lo que representa un aumento de 100%. En tanto, el consumo de agua industrial subiría de 0,5 a 16,5 m³ diarios, según el cuadro consignado en el ITS.

La ampliación forma parte de una operación industrial que Explomax Gold viene desarrollando en el Predio Sagitario. La empresa obtuvo en mayo de 2024 la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su Planta de Mechas de Seguridad y, en diciembre de ese mismo año, una modificación para implementar las líneas de mecha rápida, conectores de mecha rápida, mecha armada y masa pirotécnica.

Una operación que suma nuevos componentes

El proyecto de trenzadoras se suma a otro desarrollo de Explomax Gold en el mismo predio: la Planta de detonadores, cuyo ITS fue aprobado por Produce en febrero de 2026. Esta instalación está prevista para la elaboración de detonadores como accesorios de agentes de voladura.

En el caso de la ampliación de la línea de mechas, el ITS contempla una etapa de construcción de tres meses, que incluye preparación del terreno, instalación de cimientos, construcción, montaje de los equipos e instalaciones auxiliares. Para esta fase se prevé la participación de un supervisor y dos operarios.

El documento concluye que los cambios planteados tendrán impactos ambientales no significativos y que el área de influencia ambiental no se modificará respecto de los estudios aprobados previamente. Las nuevas trenzadoras serán incorporadas, además, a los programas de mantenimiento, manejo de residuos y contingencia que ya tiene la planta.