Las inversiones destinadas a exploraciones fueron las que menos crecieron en el primer semestre, con solo 1.3%. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La inversión minera transita un positivo momento. En junio, el dato más reciente difundido, volvió a acelerarse y registró un desemboldo de US$ 662 millones, un incremento interanual de casi 40% y de más de 10% respecto a su mes previo, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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