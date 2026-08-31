La canadiense Condor Resources prepara una campaña de perforación de hasta 6,000 metros en Pucamayo Sur, uno de los objetivos de su proyecto de oro y plata Pucamayo, ubicado entre Ica, Lima y Huancavelica. El programa contempla hasta 40 plataformas y será ejecutado por fases.

La compañía, que opera en Perú desde hace aproximadamente 26 años, busca evaluar con perforaciones un segundo centro hidromagmático identificado en el proyecto.

El área presenta una zona de alteración de alta sulfuración de aproximadamente 3 kilómetros por 2 kilómetros, asociada a una anomalía magnética detectada mediante un estudio aéreo realizado en 2024.

Para avanzar con este programa, Condor obtuvo la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La autorización establece un plazo de cinco años para completar las actividades de exploración y contempla las 40 plataformas previstas.

“Este es el permiso que desbloquea la mitad más grande de Pucamayo”, señaló Chris Buncic, presidente y CEO de Condor Resources.

Según el ejecutivo, el proceso de aprobación tomó dos años de revisión técnica y estuvo acompañado por aspectos relacionados con derechos sobre terrenos y trámites administrativos.

Un segundo centro hidromagmático entra en evaluación

El área en mención será evaluada por primera vez mediante perforaciones y corresponde al segundo centro hidromagmático identificado en Pucamayo.

La primera zona se encuentra en Pucamayo Este, donde la compañía ejecutó en 2023 un programa de 2,353 metros distribuidos en nueve perforaciones. Ese programa confirmó un sistema de sulfuración alta a intermedia con mineralización de oro, plata, cobre, plomo y zinc.

“Con la DIA en mano, nuestro foco pasa a obtener el permiso final de Inicio de Actividades, definir el plan de perforación y preparar el sitio para un programa de perforación”, indicó Ever Márquez, vicepresidente de Exploración de Condor Resources.

Zonas del proyecto Pucamayo Sur de Condor Resources.

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¿Cuál es el siguiente paso de Condor Resources?

Condor precisó que todavía debe definir el diseño, las fases y el cronograma del referido programa de perforación en Pucamayo.

El inicio y alcance de las perforaciones estarán sujetos a la obtención del permiso de Inicio de Actividades, la disponibilidad de financiamiento, las condiciones climáticas y la preparación del sitio.

Pucamayo comprende 85 kilómetros cuadrados de concesiones y se encuentra a unos 185 kilómetros al sureste de Lima. La compañía posee el 100% de 79 kilómetros cuadrados del proyecto.