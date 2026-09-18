Esta reforma establece una distinción entre variaciones fundamentales y no fundamentales de una oferta. Mientras las primeras requieren la aprobación de la SMV -pues podrían influir en la decisión del inversionista-, las segundas podrían registrarse mediante un procedimiento de aprobación automática.

Para Fiorela Ccahua, asociada senior de Rebaza Alcázar & De Las Casas, el objetivo es evitar que modificaciones que no alteran sustancialmente el perfil de riesgo de un valor deban atravesar un proceso de revisión que pueda retrasar su actualización.

Actualmente, los emisores deben mantener actualizada la información contenida en sus prospectos, documentos que incluyen datos financieros, factores de riesgo, características de los valores, información sobre el negocio, administración, accionistas, contratos relevantes y eventuales contingencias, explicó.

Esta información puede cambiar con el tiempo, por lo que la actualización del prospecto constituye una de las obligaciones asociadas a la transparencia en el mercado de valores.

Luis Miguel Garrido, asociado principal de Rubio Leguía Normand, coincidió en señalar que se combina una mayor rapidez para cambios y emisiones que presentan menor complejidad, con controles sobre aquellas modificaciones que pueden alterar la decisión del inversionista. “Plazos más ágiles son favorables, siempre y cuando el instrumento no sea tan complejo”, acotó.

Otro cambio relevante para el especialista es la actualización del prospecto marco. Una vez transcurridos tres años desde la inscripción del programa, su actualización podrá registrarse mediante aprobación automática. Sin embargo, si el emisor no cumple con actualizarlo, no podrá realizar nuevas ofertas, precisó.

Fundamental

Garrido mencionó que en los cambios fundamentales no se acelera el plazo de aprobación, pues la SMV debe revisar la información y cautelar la transparencia del mercado y los intereses de los inversionistas. En este grupo menciona el precio, monto, plazo y tasa; mientras que entre los no fundamentales figuran modificaciones como la entidad estructuradora o los representantes de la empresa.

Según Ccahua, se contempla distintos plazos de aprobación para las variaciones fundamentales, por ejemplo, 30 días cuando el cambio se produzca durante el proceso de colocación o 15 días si se trata de entidades calificadas.

“Esta última categoría fue redefinida para incluir a emisores con experiencia en el mercado, valores inscritos y determinadas condiciones de idoneidad, como no haber recibido ciertas sanciones administrativas en un periodo establecido”, detalló.

Inscripción

La reforma también establece mecanismos para agilizar la inscripción de determinadas emisiones. Entre ellos, se contempla un plazo de hasta 7 días hábiles para ciertos valores de la misma clase que hayan sido colocados mediante oferta pública durante los últimos 12 meses, siempre que el emisor cumpla las condiciones previstas.

De acuerdo con Ccahua, estas medidas apuntan a reducir una de las principales barreras que enfrentan las empresas que buscan acceder al mercado de capitales como la percepción de procesos regulatorios extensos, costosos y poco predecibles.

Transparencia con inversionistas

La norma mantiene el principio de que la información actualizada debe estar disponible antes de ofrecer los valores a los inversionistas, especialmente en los casos de actualización obligatoria del prospecto, puntualizó Fiorela Ccahua.

Así, la agilización de los procedimientos busca reducir cargas para los emisores sin sacrificar la transparencia que necesitan los inversionistas para tomar decisiones, aseveró.

Luis Miguel Garrido indicó que la modificación debe ser presentada previamente a la SMV y, mientras corresponda su registro, la colocación de los valores debe suspenderse, de modo que los inversionistas cuenten con información vigente antes de tomar una decisión, resalta el abogado.