Esta reforma establece una distinción entre variaciones fundamentales y no fundamentales de una oferta.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los cambios en los prospectos informativos de las ofertas de valores en la bolsa limeña (BVL) podrán tramitarse con mayor rapidez tras la modificación normativa de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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