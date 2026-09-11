Esa entidad permite, como intermediaria en operaciones bursátiles, facilitar, calcular y asegurar el intercambio de pagos, valores o contratos entre dos partes (por ejemplo, de Perú y Colombia).

“Me informan que acaba de ser aprobado el proyecto de cámara de contrapartes para Perú. No voy a decir quién. Creo que es una extraordinaria noticia para avanzar en este proceso de interoperabilidad (de nuam)”, anunció Miguel Ángel Zapatero, gerente corporativo de clientes y negocios de nuam, en el marco del Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa 2026. Así, asistentes importantes al evento expresaron su satisfacción.

Miguel Ángel Zapatero, gerente corporativo de clientes y negocios de nuam. Foto: Joel Alonzo / @photo.gec.

Igualdad

En reciente entrevista a Gestión, el CEO de nuam Juan Pablo Córdoba, mencionó que esta medida era fundamental para garantizar igualdad de condiciones con Chile y Colombia, que ya cuentan con una cámara de contrapartes.

“Hemos avanzado en un aspecto totalmente relevante, la conexión de las infraestructuras (de los países de nuam). Ahora vemos el camino de la construcción de las reglas de operación de ese mercado único“, manifestó Shenny González, presidenta de Asobolsa, antes de conocerse la noticia.

Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam exchange Foto: Mario Zapata N. / @PHOTO.GEC

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Interoperabilidad. Cámara de contrapartes es fundamental para integración, dijo Zapatero.