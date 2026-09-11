Miguel Ángel Zapatero, gerente corporativo de clientes y negocios de nuam, participó en el Congreso Regional Mercado de Capitales nuam–Asobolsa 2026
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Guillermo Westreicher Herrera
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Una pieza clave para concretar la interoperabilidad de los mercados que forman parte de nuam (Perú, Chile y Colombia) es que se implemente en nuestro país una cámara de compensación o de contrapartes, ¿por qué?

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