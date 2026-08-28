Así, a un año de su entrada, Virginia Maina, country manager para el Perú de la empresa, presenta un balance entre los hitos logrados y riesgos en el mercado local. Revela qué nivel de activos la SAB ya gestiona en Perú.

¿Cómo cierra Inviu su primer año de operaciones en Perú?

Inviu Perú tiene más de 450 cuentas de clientes a nivel local. De ellos, aproximadamente un 65% son clientes activos. Cuando cerró el 2025, se registraban aproximadamente 200 clientes y de esos un 50% eran activos (un cliente activo es aquel que tiene al menos US$ 10 de patrimonio bajo administración y ha realizado operaciones en los últimos 90 días).

En el transcurso de este año, Inviu fue mejorando su oferta. Por ejemplo, se lanzó el app y en la plataforma web el cliente ya puede ver su portafolio, saldos y operaciones en tiempo real, estado de cuenta y rendimientos.

A su vez, Inviu ofrece inversiones offshore con diferentes custodios, que se materializan a través de nuestro agente de valores en Uruguay que habilita a los inversionistas a abrir cuentas en Interactive Brokers y BNY Pershing.

¿Cuántas cuentas de peruanos administra Inviu offshore?

En general, Inviu cuenta con más de 600 cuentas abiertas de peruanos, entre cuentas locales y offshore. Es decir, son 450 cuentas locales y 150 offshore.

¿Cómo caracterizaría al inversionista peruano de Inviu?

En su gran mayoría son personas naturales. Aproximadamente, entre el 85% y 90% de las cuentas deben ser de personas naturales y un menor porcentaje son cuentas de empresas. Dentro de las personas naturales, existen perfiles diversos, algunos clientes un poco más retail y otros más afluentes o de alto patrimonio. Hoy creo que el producto (de Inviu) con quien más hace fit es con el cliente afluente, por la plataforma y los instrumentos que se ofrecen.

Virginia Maina, country manager de Inviu Perú. (Foto: César Campos/GEC)

Interés

¿En qué tipo de activos muestran hoy interés sus clientes?

Veo mucho interés sobre todo en los valores extranjeros listados en la Bolsa de Lima.

¿Eso se debe a un mayor interés por las grandes tecnológicas de Estados Unidos?

Hay dos factores. Por un lado, lo que mencionas, la posibilidad que se le abre al cliente de acceder a empresas o sectores del exterior, compañías que quizás uno suele escuchar en las noticias o conoce porque son las más grandes del mundo.

Y, por el lado de los ETF (fondos de inversión cotizados en bolsa), el objetivo es ganar exposición a sectores que son de interés (del usuario) o que están en auge. A su vez, un ETF permite diversidad, al no ir a la acción directa (sino que invierte en un portafolio de varias compañías). Además, otro driver para invertir en activos extranjeros desde la Bolsa de Lima es el beneficio tributario.

Para ser precisos, ¿cómo define al cliente afluente?

No tenemos una clasificación estricta desde Inviu, pero cliente afluente suele ser uno con un patrimonio de a partir de $100,000 aproximadamente y que no llega a ser clasificado como de alto patrimonio.

Sectores en la bolsa

¿Qué sectores son hoy atractivos en la bolsa local tomando en cuenta los altos rendimientos ya logrados en lo que va del año?

No desarrollamos en Inviu un análisis particular por acción. Pero la minería es un buen sector, impulsado por altos precios de los commodities y que también ayuda a nivel macro a la economía peruana. El consumo masivo también creo que es un sector que puede ayudar a los portafolios.

Activos

Mencionó el número de cuentas que administra. ¿Tiene la compañía algún objetivo sobre esa métrica?

No se ha trazado un objetivo en cantidad de cuentas. Se busca más una proyección en activos bajo manejo. Hoy en Perú Inviu administra US$ 65 millones y a fin de año la meta es llegar a los US$ 100 millones.

Para Inviu, los sectores de minería y consumo destacan en la BVL. Foto: Andina.

Alza de metales atenuaría impacto de El Niño en BVL

El fenómeno de El NIño podría reducir el ingreso disponible, en particular para las familias de los sectores directamente afectados por el fenómeno climático, es decir, pesca y agricultura, lo que, a su vez, se traduciría en una menor inversión en el mercado bursátil doméstico, reconoció Virginia Maina.

Sin embargo, al considerar el impulso de los altos precios de los metales, “quizá no está tan claro” cuál será el efecto neto para la plaza limeña, agregó la ejecutiva.

“Desde Inviu Perú la meta hoy es poder posicionarse como un jugador relevante en el mercado”, expresó Maina. Según la BVL, durante el primer semestre, Inviu negoció US$ 8.9 millones en el segmento de acciones globales dentro de la bolsa peruana.