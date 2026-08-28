Inviu maneja 450 cuentas de clientes a nivel local, comenta Virginia Maina. (Foto: César Campos/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Luego de una década sin nuevos competidores, una casa de bolsa ingresó al mercado local en mayo del 2025. Se trata de Inviu, del holding financiero Galicia, el más grande de Argentina.

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