El volumen promedio diario negociado de renta variable (acciones) alcanzó los US$ 23 millones este año, nivel que se acerca a los máximos registrados en el 2017, señaló Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital SAB.

Dicha cifra representa una recuperación importante frente a los peores momentos de los últimos cinco años, cuando la bolsa llegaba a transar apenas entre US$ 4 millones y US$ 5 millones diarios, destacó.

Además, comentó que el incremento se ha dado progresivamente desde el 2023 y, a diferencia del elevado monto registrado en 2024 -que estuvo influido por operaciones específicas o extraodinarias- el avance actual responde en mayor medida a transacciones regulares.

“El incremento de la confianza empresarial, una inflación controlada, tasas de interés relativamente bajas, una deuda pública reducida y los elevados precios de los minerales configuran un escenario favorable para la inversión”, aseveró.

Factores

Para el ejecutivo, el mayor apetito por acciones también se explica por una percepción más favorable sobre las perspectivas de la economía peruana y del mercado de capitales.

Así, entre las principales apuestas de Credicorp para los próximos seis a 12 meses se incluyen InRetail, Cementos Pacasmayo, Minsur, Buenaventura y Southern Copper.

InRetail presenta un retorno esperado de entre 15% y 18%, apoyado en la recuperación del consumo; mientras que Buenaventura destaca con un potencial de subida de 24%, principalmente por las perspectivas del oro.

Pacasmayo aún tendría alrededor de 8% de margen para ascender tras el salto generado por el ingreso de Holcim al accionariado, a la par que Minsur sobresale por un dividendo atractivo. Y Southern sería favorecida por la perspectiva positiva para el cobre.

“Lo que estamos viendo ahorita con el gobierno de Keiko Fujimori, es que después de la segunda vuelta, como es la percepción de un candidato pro-mercado, pro-inversión privada, pro-mantener las reglas, habíamos visto un incremento muy alto de la bolsa, pero vemos mucha volatilidad”, comentó Guzmán.

En este contexto, refiere que es momento de captar oportunidades. “Y creemos que esto puede seguir en ese sentido, subiendo en volatilidad, que son las condiciones más relevantes para aprovechar el mercado nosotros como inversionistas”, aconsejó.

Utilidad

En el 2025, las utilidades de las empresas que cotizan en la bolsa -a las que Credicorp hace seguimiento- crecieron 34%, y en el presente año se anticipa un aumento de 43%, refirió Guzmán.

Las compañías mineras liderarían este desempeño aunque también se proyectan avances en empresas vinculadas a la demanda interna, detalló. “La mejora de las ganancias responde a mayores ingresos y a un control de los gastos y estructuras de costos”, resaltó.

En este contexto, los precios elevados del cobre, oro y estaño mantienen una perspectiva favorable para las mineras peruanas.

El cobre, en particular, tendría fundamentos sólidos hacia los próximos años por el crecimiento de la demanda asociada a nuevas tecnologías, centros de datos, chips y electrificación, mientras que el crecimiento de la oferta minera afronta plazos prolongados, explicó.

No obstante, advirtió que entre los principales riesgos se encuentra el Fenómeno de El Niño, cuyo impacto dependerá de su intensidad. “Un evento más severo podría afectar el crecimiento económico y modificar las proyecciones sobre las empresas”, mencionó el ejecutivo.