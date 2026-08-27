Consumo. Su recuperación apuntala a las acciones de empresas orientadas a la demanda interna.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La negociación de acciones en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) recupera dinamismo, luego de varios años en los que los bajos volúmenes transados limitaron la profundidad del mercado bursátil local.

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