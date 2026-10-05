Característica. Inversiones en activos alternativos suelen ser a largo plazo y poco líquidas. (Composición: Gemini)
Característica. Inversiones en activos alternativos suelen ser a largo plazo y poco líquidas. (Composición: Gemini)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Un portafolio diversificado implica no solo distribuir entre bonos u otros instrumentos de deuda (renta fija) y acciones (renta variable), sino incorporar otros tipos de instrumentos que ganan relevancia para los inversionistas peruanos, ¿cuáles son esos activos?

TE PUEDE INTERESAR

El 31% de peruanos busca aprender cómo invertir su dinero: ¿por qué es su prioridad en 2026?
Del inmueble al capital: dos opciones para respaldar el crecimiento del negocio
Inversiones en bolsa: protegerán a compradores y vendedores de acciones, ¿desde cuándo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.