Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde del domingo 22 de noviembre, en la región Junín, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a 30 km al Norte de Junín, Junín - Junín. Además, indicó que tuvo una profundidad de 145km.
Este es el cuarto sismo que se registra en menos de tres días en dicha región. El movimiento también se percibió en Lima, Huánuco,Oxapampa, Huaraz y Barranca.
Sismo del viernes 20 de noviembre
Un fuerte temblor se sintió el viernes 20 de noviembre en Lima y Callao, alrededor de las 7:00 pm. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro fue Junín, y el sismo tuvo una magnitud de 6.7.
El sismo se registró exactamente a las 7:09 pm de este viernes 20 de noviembre, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indica que el epicentro estuvo 9 kilómetros al noreste de Carhuamayo, Junín.
Otros movimientos
La madrugada de este sábado se registró un tamboén un sismo de magnitud 5.0 en la misma zona, apenas cinco horas después del primer movimiento telúrico.
El epicentro del temblor, ocurrido a las 00:12 a. m., se ubicó a 30 kilómetros al noroeste del distrito de Junín, con una profundidad de 127 kilómetros.
Luego hubo otro a las 8:21 a. m. de magnitud 3.5, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.
Qué hacer durante un sismo
- Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.
- De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.
- No use ascensores.
Después de un sismo
- Realice una evacuación ordenada por las escaleras de emergencia.
- Use mensajes de texto para conocer en qué situación se encuentran sus familiares. Evite realizar llamadas porque puede colapsar la red, impidiendo la atención oportuna de emergencias.
- Si no tiene la seguridad de que su vivienda se encuentre en buen estado, no ingrese, ya que puede significar un riesgo.