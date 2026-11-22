Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde del domingo 22 de noviembre, en la región Junín, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico del IGP, el movimiento telúrico ocurrió a 30 km al Norte de Junín, Junín - Junín. Además, indicó que tuvo una profundidad de 145km.

Este es el cuarto sismo que se registra en menos de tres días en dicha región. El movimiento también se percibió en Lima, Huánuco,Oxapampa, Huaraz y Barranca.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0825 Fecha y Hora Local: 22/11/2026 16:35:27 Magnitud: 5.0 Profundidad: 145km Latitud: -10.96 Longitud: -76.17 Intensidad: IV Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/WxMQdDcRzU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 22, 2026

Sismo del viernes 20 de noviembre

Un fuerte temblor se sintió el viernes 20 de noviembre en Lima y Callao, alrededor de las 7:00 pm. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro fue Junín, y el sismo tuvo una magnitud de 6.7.

El sismo se registró exactamente a las 7:09 pm de este viernes 20 de noviembre, y tuvo una profundidad de 129 kilómetros. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indica que el epicentro estuvo 9 kilómetros al noreste de Carhuamayo, Junín.

Fuente: COEN

Otros movimientos

La madrugada de este sábado se registró un tamboén un sismo de magnitud 5.0 en la misma zona, apenas cinco horas después del primer movimiento telúrico.

El epicentro del temblor, ocurrido a las 00:12 a. m., se ubicó a 30 kilómetros al noroeste del distrito de Junín, con una profundidad de 127 kilómetros.

Luego hubo otro a las 8:21 a. m. de magnitud 3.5, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

Qué hacer durante un sismo

Mantenga la calma y aléjese de los objetos que puedan romperse y/o caer encima.

De no poder abandonar el lugar, protéjase debajo de una mesa o alguna estructura sólida.

No use ascensores.

Después de un sismo