El último sismo reportado en la región Lima ocurrió la noche del jueves 24 de septiembre, a las 23:26:28 horas. El movimiento alcanzó una magnitud de 4.4 y tuvo su epicentro a 48 kilómetros al suroeste de Huacho , en la provincia de Huaura, según el reporte oficial IGP/CENSIS/RS 2026-0692 del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento fue percibido con intensidad III en Huacho, de acuerdo con la escala de intensidad reportada por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS). Por su ubicación frente al litoral y su profundidad de 46 kilómetros, el sismo corresponde a un movimiento registrado en la región Lima, aunque no necesariamente implica una percepción fuerte o generalizada en Lima Metropolitana.

Último temblor en Lima: reporte oficial del IGP

El IGP, entidad técnica responsable del monitoreo sísmico en el país, informó que el sismo se produjo en el mar, frente a la costa de Huaura. La referencia “48 kilómetros al suroeste de Huacho” permite ubicar el punto de origen respecto de una localidad conocida; no significa que el epicentro haya estado dentro de la ciudad de Huacho ni de Lima Metropolitana.

El reporte identifica una profundidad intermedia de 46 kilómetros. Este dato es clave para interpretar un sismo: la magnitud expresa la energía liberada, mientras que la profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones influyen en cómo se siente en cada zona.

Dato oficial Información del último sismo Entidad que reporta Instituto Geofísico del Perú (IGP) / CENSIS Código del reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0692 Fecha Jueves 24 de septiembre de 2026 Hora local 23:26:28 Magnitud 4.4 Profundidad 46 km Epicentro referencial 48 km al suroeste de Huacho Provincia y región Huaura, Lima Latitud -11.47 Longitud -77.85 Intensidad reportada III en Huacho Zona de ocurrencia Frente al litoral central peruano

¿Dónde fue el epicentro y cómo se sintió?

El epicentro se localizó a 48 kilómetros al suroeste de Huacho, capital de la provincia de Huaura, en la región Lima . Se trata de una zona marítima frente a la costa central, no de un punto ubicado en los distritos urbanos de Lima Metropolitana.

La intensidad registrada fue III en Huacho. En términos prácticos, una intensidad de ese nivel suele describir un movimiento percibido levemente por algunas personas, sobre todo en interiores o en reposo, sin que ello represente por sí mismo un indicador de daños. Las autoridades y los reportes consultados no informaron, hasta la última actualización disponible, daños materiales ni personas afectadas vinculadas con este evento.

¿Hubo un sismo hoy, viernes 25 de septiembre?

Hasta la mañana de este viernes 25 de septiembre, el movimiento de magnitud 4.4 ocurrido a las 23:26:28 del jueves 24 es el último reporte relevante asociado a la región Lima disponible en los registros difundidos por el IGP .

La precisión en la fecha es relevante: aunque las búsquedas se realicen hoy viernes, el evento sísmico ocurrió la noche anterior. Esta diferencia evita confusiones frecuentes en coberturas en vivo y permite mantener actualizado el contenido sin atribuir erróneamente al viernes un temblor registrado el jueves.

El Centro Sismológico Nacional del IGP publica información técnica en su plataforma de último sismo y en sus canales institucionales. Sus reportes incluyen parámetros hipocentrales, magnitud, intensidad y referencias geográficas, datos indispensables para una cobertura responsable de eventos sísmicos.ultimosismo.

Recomendaciones ante un sismo en Lima

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Por esa razón, la prevención no debe depender de si el último movimiento fue leve, moderado o no fue percibido en todos los distritos.

Mantén una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, cargador portátil, botiquín y copias de documentos importantes.

Identifica las zonas seguras internas de tu vivienda, oficina o centro de estudios, lejos de ventanas, objetos pesados y elementos que puedan caer.

Si estás en la calle, aléjate de fachadas, postes, cables eléctricos y estructuras inestables.

No uses ascensores durante un movimiento sísmico ni al evacuar.

Acuerda un punto de reunión y un canal de contacto con tu familia.

Verifica siempre los reportes a través del IGP y las autoridades oficiales; evita difundir capturas sin fecha, videos antiguos o información no confirmada.

Para emergencias, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Nacional al 105 y con los Bomberos al 116.

El dato central para actualizar la nota es claro: el último sismo reportado en la región Lima fue de magnitud 4.4, ocurrió a las 23:26:28 del jueves 24 de septiembre y tuvo como referencia 48 kilómetros al suroeste de Huacho, Huaura.