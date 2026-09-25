Marvel Studios se prepara para el estreno de “Avengers: Doomsday”, una de las películas más esperadas del año. Y es que la producción reunirá a los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tras los sucesos de “Avengers: Endgame” y su reciente reedición, “Encore”. Por eso, en esta nota de Gestión Mix, te contamos cuándo llegará a las salas, qué lugar ocupa en la cronología de la franquicia y qué figuras integran su elenco.

Vale precisar que la cinta es la número 39 del MCU y funciona como secuela directa de “Avengers: Endgame”.

De esta manera, cierra, junto con “Avengers: Secret Wars” (programada para el 17 de diciembre del 2027), la Fase Seis y la llamada Saga del Multiverso.

Y, en la trama, convergen los Vengadores, los Wakandanos, los New Avengers, los 4 Fantásticos y los X-Men, cada grupo proveniente de un universo distinto, para enfrentar la amenaza de Doctor Doom.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Avengers: Doomsday”:

¿CUÁNDO SE LANZA “AVENGERS: DOOMSDAY”?

El estreno de la película se movió de su plan original de mayo del 2025 a mayo del 2026, y, finalmente, a diciembre de este año, para darle más tiempo al equipo de producción.

En ese sentido, su lanzamiento respetará la siguiente programación a nivel internacional:

Estreno en Reino Unido: miércoles 16 de diciembre del 2026

miércoles 16 de diciembre del 2026 Estreno en Latinoamérica y España: jueves 17 de diciembre del 2026

jueves 17 de diciembre del 2026 Estreno en Estados Unidos y Canadá: viernes 18 de diciembre del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la cinta en pantalla grande, asegúrate de alistar tu agenda según la fecha que le corresponde a tu país de residencia.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

Tal como muchos sabemos, Robert Downey Jr. encabeza el elenco de “Avengers: Doomsday” como Victor von Doom, tras dejar atrás su etapa como Iron Man.

Lo acompañan en el reparto: Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), Joseph Quinn (Johnny Storm), Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Anthony Mackie (Sam Wilson), Paul Rudd (Scott Lang), Letitia Wright (Shuri), Winston Duke (M’Baku), Ian McKellen (Magneto), Patrick Stewart (Charles Xavier), James Marsden (Cíclope), Channing Tatum (Gambito) y Simu Liu (Shang-Chi), entre otros.

La dirección, por su parte, corre por cuenta de los hermanos Russo, con un guion de Michael Waldron y Stephen McFeely.

¿QUÉ TAN GRANDE ES LA EXPECTATIVA POR EL LANZAMIENTO DE “AVENGERS: DOOMSDAY”?

Las cifras ya respaldan este lanzamiento: según Variety, la venta anticipada de entradas alcanzó los 16.5 millones de dólares en un solo día, el doble de lo registrado por “Deadpool & Wolverine” en su momento.

Sin embargo, la cinta no contará con formato IMAX en Estados Unidos, debido a que “Dune: Part Three” tiene la exclusividad de esas salas por tres semanas, algo que llevó a Disney a crear su propia certificación de salas premium: Infinity Vision.

El arte conceptual oficial de la esperada película "Avengers: Doomsday" (Foto: Andy Park / Marvel Studios / Walt Disney Pictures)