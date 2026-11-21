La medida trae una mala noticia para quienes buscan comprar una vivienda, debido a que implicará un alza en la tasa de interés de los créditos hipotecarios, estimaron analistas. Actualmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios en las entidades financieras varían entre el 7.5% y 21.5% anual (ver cuadro), según reporta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“El principal impacto del alza de la tasa del Banco Central se va a sentir en los créditos hipotecarios, se van a hacer mucho más caros”, subrayó Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

Estimó que el alza podría llegar a ser de hasta 2 puntos porcentuales en las tasas de interés de los créditos hipotecarios, pero cada entidad definirá su nivel de variación.

“Este cambio no será rápido, sino gradual. Vamos a verlo a partir de enero del 2027. Estamos al cierre de año y las empresas necesitan llegar a sus metas de colocaciones, por lo que es poco probable que al cierre de año suban las tasas de interés, pues necesitan colocar los créditos y llegar a las metas. Es mucho más fácil aumentar las tasas en enero, donde tienen todo un año para adecuarse y llegar a sus metas de crédito”, refirió Casana.

Por su parte Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School, refirió que el alza de la tasa del BCRP elevará las tasas de los créditos no solo hipotecarios, sino también los créditos de consumo en general, como las tarjetas de crédito y préstamos personales. “El alza como mínimo traslada el 0.25%, pero si es más, ya dependerá de cada compañía y sus márgenes de mercado”, anotó.

Asimismo, Casana precisó que el alza de tasas afectará a los futuros créditos pero no a los actuales contratos. “Si alguien tiene un crédito a una determinada tasa, para ellos no cambiará, pues tienen una tasa fija ya pactada; el cambio será para los nuevos créditos”, remarcó.

El reporte de la SBS muestra importantes diferencias de tasas de interés de créditos hipotecarios, no solo entre entidades financieras, sino también al interior de una misma compañía.

Por ejemplo, para un crédito hipotecario tradicional por S/ 360,000 a 20 años, el BCP cuenta con una Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) mínima de 7.5% anual, lo que genera una cuota mensual de S/ 2,840. Mientras que la TCEA máxima es de 13.6% anual, con una cuota mensual de S/ 4,145 (ver cuadro).

Tasas de interés para un crédito hipotecario tradicional de S/ 360,000 a 20 años.

¿El BCRP subirá su tasa de interés aún más?

Al respecto, los analistas tienen diversas posiciones. Para Ronald Casana, el BCRP podría volver a elevar su tasa de referencia en diciembre o enero, con el objetivo de frenar la inflación (a octubre, la inflación a doce meses llegó a 5.25% superando por primera vez el 5% en más de tres años).

“Para controlar la inflación se requiere subir la tasa de referencia. Por ello estimo que el BCRP puede dar otro aumento de 0.25 puntos en diciembre o en enero. También será clave la decisión que tome en diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos sobre su tasa de interés”, indicó Casana, también gerente de la consultora Equilibrium Financiero.

En contraste, para Jimmy Astocondor resulta poco probable que el BCRP vuelva a elevar su tasa en los próximos meses, debido al impacto del Fenómeno de El Niño.

“Hacia adelante, no deberían haber más subidas de tasa del BCRP, pues nos espera El Niño, donde la parte crediticia va a sufrir bastante, en sectores como pesca y agroexportación. Con tasas altas se complicarían más las cosas; entonces el BCRP va a ser mucho más prudente para cualquier nuevo aumento de tasas. Es poco probable que vuelva a subir su tasa”, sostuvo Astocondor.