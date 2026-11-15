En enero del 2023, fue la última vez que el instituto emisor elevó la tasa de referencia de 7.5% a 7.75%.

El argumento de la autoridad monetaria para tomar su última decisión de elevar la tasa fue que se mantiene el riesgo de que el Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente produzcan efectos más persistentes sobre la inflación, algunos de los cuales ya se han materializado en los meses recientes.

Al cierre de octubre, la inflación acumulada de los últimos doce meses llegó a 5.25%, superando por primera vez el 5% en más de tres años.

BCRP subió su tasa de referencia luego de 45 meses. (Foto: Andina)

Sin embargo, desde hace varios meses, la inflación venía superando el límite superior del rango meta, 3%.

Así, el ente emisor subió en 25 puntos básicos su tasa clave, lo que se esperaría que se traslade progresivamente a las tasas que pagan los clientes del sistema financiero.

Sin embargo, podrían darse algunas excepciones, según Jorge Chávez, presidente de la consultora Maximixe.

“Una entidad que está más concentrada, por ejemplo, en crédito automotriz, puede estar pensando: dado que se ha registrado una devaluación del sol (subida del dólar), para la gente que no gana en dólares, el crédito puede ser (ya) más caro. Entonces (esa compañía) puede postergar la subida de tasas (como consecuencia del alza de la tasa del BCRP)”, sostuvo.

Los vehículos son bienes importados, es decir, se compran en dólares, por lo que, ante un alza del tipo de cambio, subiría el precio para el consumidor final.

Al cierre del 13 de noviembre, el dólar ha subido 1.22% en lo que va del 2026, cerrando en S/ 3.4050.

“Algunos tomarán la decisión antes de subir (las tasas a los clientes finales) y otros podrían considerar que no es momento para hacerlo por razones de mercado. En ese último caso, estarían aceptando un mayor costo (como empresa) y no trasladarlo al cliente”, agregó.

El Fenómeno de El Niño y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podrían generar efectos más persistentes sobre la inflación, según el BCRP. (Foto: Andina)

Así, según Chávez, se tratará de una decisión que dependerá del portafolio de cada compañía.