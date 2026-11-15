El ente emisor subió en 25 puntos básicos su tasa clave (Foto: Karen Zárate/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió su tasa de interés de referencia, luego de 45 meses de solo hacer pausas o más bien bajar ese indicador.

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