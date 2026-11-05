Yape se ha convertido en un aplicativo masivo en el país, y no solo sirve como una billetera digital para realizar pagos, sino que cada vez ofrece más servicios al público.

De este modo, ya existen en Perú “cerca de 20 millones de usuarios” y más 2 millones de peruanos que han adquirido un crédito a través del app del BCP, siendo la primera vez que ellos tenían acceso a un financiamiento formal, destacó Rufino Arribas, Chief Business Officer de Yape, durante Felaban 2026.

“Pensemos en la población del Perú, 34 millones de habitantes. Sería lindo que eso 2 millones (con crédito de Yape) sean 5 o 6 millones porque son personas que igual necesitan el préstamo y en vez de ir por la vía formal, seguramente están yendo por la informal. Y creo que los modelos de neobanca permiten la desmaterialización, el ya no tener que acercarse a la agencia”, manifestó el ejecutivo.

Se realizan millones de transacciones diarias por Yape. (Foto: GEC)

“Por el lado del préstamo hay muchísimo espacio (para crecer)”, acotó.

Arribas enfatizó que el crédito dinamiza la economía local y resaltó que en el caso de los canales digitales los costos operativos son “bastante menores” en comparación con canales físicos, lo que “ha ayudado a dinamizar” un aplicativo como Yape.

Yape es un app del BCP | Foto: Andina

El ejecutivo refirió además que cada vez se realizarán más transferencias transfronterizas a través del app del logro morado.

Yape otorga préstamos desde el 2022.