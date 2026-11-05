¿Cómo cambiar el número de celular que registré en Yape? | Foto: Freepik / Yape
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

se ha convertido en un aplicativo masivo en el país, y no solo sirve como una l para realizar pagos, sino que cada vez ofrece más servicios al público.

De este modo, ya existen en Perú “cerca de 20 millones de usuarios” y más 2 millones de peruanos que han adquirido un crédito a través del app del , siendo la primera vez que ellos tenían acceso a un financiamiento formal, destacó Rufino Arribas, Chief Business Officer de Yape, durante Felaban 2026.

Pensemos en la población del Perú, 34 millones de habitantes. Sería lindo que eso 2 millones (con crédito de ) sean 5 o 6 millones porque son personas que igual necesitan el préstamo y en vez de ir por la vía formal, seguramente están yendo por la informal. Y creo que los modelos de neobanca permiten la desmaterialización, el ya no tener que acercarse a la agencia”, manifestó el ejecutivo.

Se realizan millones de transacciones diarias por Yape. (Foto: GEC)
Se realizan millones de transacciones diarias por Yape. (Foto: GEC)

“Por el lado del préstamo hay muchísimo espacio (para crecer)”, acotó.

Arribas enfatizó que el crédito dinamiza la economía local y resaltó que en el caso de los los costos operativos son “bastante menores” en comparación con canales físicos, lo que “ha ayudado a dinamizar” un aplicativo como Yape.

Yape es un app del BCP | Foto: Andina
Yape es un app del BCP | Foto: Andina

El ejecutivo refirió además que cada vez se realizarán más transferencias transfronterizas a través del app del logro morado.

Yape otorga préstamos desde el 2022.

SOBRE EL AUTOR

Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

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