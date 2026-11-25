Verónika Mendoza, gobernadora electa del Cusco, dijo este miércoles que a pesar que la región cuenta con gas, minerales, biodiversidad, además de patrimonio cultural, arqueológuco y paisajísitico, enfrentan graves brechas y la falta de un proyecto de desarrollo regional concertado.

Durante su participación en el panel “Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los gobernadores regionales”, de CADE Ejecutivos 2026, que se realiza en Urubamba, Mendoza puso sobre la mesa la carencia de servicios básicos y educación.

“Pienso en los jóvenes de la provincia de Paruro, que si quieren formarse en educación superior, no tienen otra alternativa que no sea irse de su provincia y sus padres se tienen que quedar angustiados”, comentó.

Ante el auditorio lleno de ejecutivos, autoridades y especialista nacionales e internacionales, Mendoza señaló que el 40% de la energía eléctrica que se produce en el país es por el gas de Camisea; “sin embargo, Cusco paga la energía más cara del país”, lo que remarcó, representa una gran traba para la competitividad.

“Tenemos serias brechas, pero desde mi punto de vista, la barrera más importante que hay que superar es que el Cusco no ha tenido en los últimos años un proyecto de desarrollo regional, pero verdaderamente concertado, del que se sientan partícipes autoridades, comunidades, empresarios, comunidad académica”, mencionó.

En esa línea, la gobernadora electa dijo que se requiere un proyecto de desarrollo regional más amplio. “Por eso este tipo de espacios son fundamentales, porque si bien es cierto construir ese proyecto de desarrollo regional es principalmente tarea de nosotros, los cusqueños, sí necesitamos también el apoyo, el concurso, las sinergias con las regiones vecinas y con los líderes y los empresarios de todo el país”.

La propuesta: industria verde

Mendoza, que asumirá funciones en enero del 2027, comentó que proponen construir una región descentralizada, integrada e industrializada, “con un enfoque de industria verde”.

En la perspectiva de la descentralización, planean construir consejos de desarrollo territorial descentralizados: en Cusco amazónico, Cusco metropolitano y Cusco altoandino. “Serán espacios de concertación donde autoridades regionales, locales, cámaras de comercio, comunidades y organizaciones sociales definan las prioridades de cada provincia y destraben problemas de mutuo acuerdo”.

También buscan promover una red de CITE, centros de innovación, transformación e industrialización, para aprovechar el potencial de cada corredor económico ecológico. “Ejemplos: el Instituto Regional del Cacao y del Café para el Cusco amazónico; el Centro de Exposición Cultural, de Transformación e Innovación en el campo ferial de Huancaro, que no puede volver a ser solo un mercado de productores; otro en torno a la fibra de camélidos, la industria textil, la artesanía y la moda”.

“Pensamos en seis o siete CITE en toda la región, que requerirán el concurso del sector privado. Vemos potencial para vincularlos a una red de mercados físicos y digitales, y a un sistema regional de formación superior, para que los jóvenes del Cusco sean protagonistas de esa industrialización”, explicó.

Otro potencial que han identificado es en lácteos, con posibilidades de marcas y denominaciones de origen: quesos y yogures producidos en comunidades campesinas por mujeres quechuas.

En el caso de turismo, se apunta al ‘descentralizado’, “que aproveche nuestro patrimonio arqueológico y cultural, la ruta Túpac Amaru, la ruta del barroco andino, y también se vincule a lo productivo. Junto con el Instituto del Cacao y del Café podemos hacer una ruta turística del cacao y del café, que ya existe de manera incipiente y necesita más apoyo”.

Otro compromiso de Mendoza es construir un centro de inteligencia de datos territorial, donde se integre la información del gobierno central, regional, local y del sector privado, para tomar decisiones con base en evidencia: por ejemplo, predecir los impactos del fenómeno de El Niño, conocer las tendencias del mercado laboral y la demanda de productos, o luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.

Masificación del gas

Un tema difícil -mencionó- es la masificación del gas.

“El Cusco ya no puede esperar más: hace veintidós años que se explota y las familias y la industria cusqueñas no se benefician directamente. Creemos que el Sistema de Seguridad Energética (SISE) / gasoducto es urgente e impostergable”, indicó.

Mendoza dijo que si bien el gobierno nacional lo ha anunciado como prioridad, “lo han ofrecido tantas veces y ha quedado en el aire, que hay desconfianza. Necesitamos garantías, plazos, presupuestos y sanciones si no hay cumplimiento”.