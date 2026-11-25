Urubamba, Cusco.- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó a la baja, recientemente, su proyección de crecimiento para la economía peruana en 2026, desde 3.4% a 3.1%, en parte, por el golpe de El Niño. Sin embargo, para el 2027, cuando se espera un impacto álgido del fenómeno, se mantiene el estimado de 3.4%. Al respecto, Gestión conversó con el ministro del sector, Elmer Cuba. Además, se abordaron otros anuncios.

¿Cómo lograría Perú que, en el año de mayor golpe de la anomalía, mantener el estimado del MEF? Cuba lo precisa: “El convencimiento es que vamos a ser exitosos en una política fiscal contracíclica que está en la mesa. Eso está detrás del 3.4% [de crecimiento del 2027]. El objetivo es que el próximo año sea mejor que este [...] tiene implícitamente acción fuerte de parte del MEF”.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Crédito suplementario nuevo

El Congreso del Perú aprobó a fines de octubre de 2026 un crédito suplementario de hasta S/ 8,228.4 millones (Ley N.º 32744), solicitado por el Gobierno, para atender el fenómeno de El Niño 2026-2027, impulsar la infraestructura y financiar servicios y obligaciones esenciales. Ahora, se busca presentar otro ante el Parlamento.

“En general, todos los ministros han sido muy prudentes y pacientes cuando les presentamos el presupuesto para el 2027, que consideró un déficit fiscal de 1.4% [del PBI] [...] [No se pidió en ese momento cambio a las reglas fiscales] porque el Congreso de la República ni siquiera estaba instalado en agosto, cuando presentamos los números. [...] Entonces, ha sido la parte procesal, legal, la que nos ha llevado a hacer esto”, remarcó a este diario.

Agregó: “Por supuesto que vamos a poner [el] crédito suplementario apenas comience enero 2027 para poder desplegar dos cosas: lo que el Gobierno quiere hacer realmente, va a reflejar mejor las intenciones, y por supuesto el paquete fiscal contracíclico”.

¿Qué significa “lo que el Gobierno quiere realmente hacer”? Elmer Cuba, detalló a Gestión, uno de los focos estará en la construcción de colegios, “que es el mandato de la presidenta Keiko Fujimori al Ministerio de Educación (Minedu)”.

“El Minedu va a ser uno de los más respaldados. También el Ministerio Desarrollo e Inclusión Social (Midis), con programas sociales importantes como Pensión 65 y también Juntos”, explicó.

El hecho de que la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó esta semana, sin modificar el monto, el crédito suplementario por S/ 8,228 millones planteado por el MEF. (Foto: GEC)

Cambios a las reglas fiscales

Ante la consulta sobre si buscarían extender aún más la trayectoria del déficit fiscal en caso El Niño sea peor de lo esperado, el ministro Cuba refirió que, hasta ahora, no está en el radar.

Hay que recordar que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo plantea que el déficit fiscal alcance recién el 1% del PBI recién en 2031.

“Esperemos que realmente no sea así [que El Niño no impacte más allá de lo hasta ahora pronosticado]. El cambio de pasar de déficit fiscal de 1.2% a 2.4% el próximo año es un impulso fiscal importante porque además se concentra en los 5 primeros meses del año. Esperamos que sea suficiente para contrarrestar las fuerzas contracíclicas”, destacó a este diario.

Tasa de referencia del BCRP

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió a mediados del mes su tasa de interés a 4.5% por primera vez en casi cuatro años ante repunte de la inflación. Un incremento en la tasa, que ayuda a frenar o suavizar la curva de precios, puede, a su vez, impactar en la dinámica económica.

Para el ministro Cuba, este no es el caso en Perú: “La tasa de referencia del BCRP está en la parte expansiva todavía, pero es menos expansiva que antes. No la vemos con preocupación. Más bien, es bueno que el banco siga guiando las expectativas para que la inflación no se le vaya de las manos [...]. Por su lado el MEF hace lo que debe hacer: moderar los efectos en la población más pobre y más vulnerable que no sufra por El Niño”.