Urubamba, Cusco.- En entrevista con Gestión, desde CADE Ejecutivos 2026, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, adelantó los pasos que vienen para la Línea 2 del Metro de Lima. Además, se refirió a la Línea 3 y 4.

-Con la Línea 2 del Metro de Limas han habido inconvenientes a lo largo de los años, del lado del Estado y del concesionario. Todo eso ha llevado a que no haya un cronograma. El mismo Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha cuestionado esto...

Al asumir la gestión, por encargo de la presidenta Keiko Fujimori, hemos iniciado conversaciones con Línea 2 para sentarnos a establecer diferentes objetivos que necesitamos como país [...]. Estamos en un trabajo de afinar una adenda que va a permitir, primero, poner en operación las tres estaciones que se encuentran del lado de Ate.

Hay que recordar que a la fecha hay cinco estaciones funcionando entre el mercado Santa Anita y la vía de Evitamiento- puente Santa Anita. Nosotros queremos adicionar estas [otras tres] como una primera etapa, con lo cual vamos a tener alrededor de nueve kilómetros operando hacia el segundo semestre de 2027, lo que va a beneficiar a 600,000 personas.

-¿Esa adenda incluirá un nuevo cronograma?

Sí, vamos a tener un cronograma [sincerado] porque se va a hacer modificaciones importantes en temas técnicos vinculados a lo que queda [pendiente] del tren. Nosotros esperamos poder llegar a buen puerto y que al final del 2028 o principio del 2029 también entren en operación las estaciones que van desde la estación clínica San Juan de Dios hasta el Óvalo Bolognesi, con lo cual ya tendríamos [activas] la etapa 1A y 1B.

Así, hacia el 2030 podamos -esperamos pueda ser antes- poner en operación ya toda la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

-En el pasado, el concesionario de la Línea 2 inició arbitrajes (2017 y 2021) por la tardanza de la entrega de los terrenos. El segundo sigue pendiente de resolución en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), pero el primero la empresa lo ganó en 2024; aunque el Estado logró suspender su ejecución. ¿Cuánto debemos?

El monto total de deuda va a depender de los próximos laudos que se vayan emitiendo. Todavía hay algunos laudos pendientes, otros que se han solicitado llevar a anualidad, pero estamos -como mencioné- en un trabajo muy estrecho de coordinación con Línea 2.

Teníamos un monto aproximado de US$ 37 millones, pero se nos ha informado que una parte de eso ha ido a nulidad. Además, sabemos que hacia diciembre se va a dar un laudo de otra deuda que se le tiene [al concesionario] por aproximadamente US$ 150 millones.

-En Gestión informamos que el concesionario había presentado dos alternativas de adenda para la Línea 2. Una consideraba la construcción del intercambio de la Línea 1 en la estación 28 de Julio, incluyendo la infraestructura sobre el viaducto. La segunda contemplaba una interconexión funcional con la Línea 1 sin ejecutar la estación sobre el viaducto. ¿Ya se decidieron por alguna o las están evaluando?

Estamos apuntando al intercambiador del edificio que va a conectar la Línea 2 con la 1. Va fuera del viaducto. Eso es lo que se está trabajando y desde la parte técnica se está desarrollando todo lo necesario para que no tengamos ningún problema en la en conciliar [esto] con los tiempos que mencioné.

Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

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Línea 3 y 4

-Sobre las Líneas 3 y 4, en julio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmó un convenio con ProInversión. La agencia, como parte de su cronograma de trabajo, señaló que se planteaba contar con un PMO. Pero, con El Niño golpeando al país, una reestructuración de recursos dejó sin el presupuesto al ATU para este PMO. ¿Cómo se va a solucionar?

ProInversión, en estos próximos meses, va a llevar a cabo una especie de “PMO cero”, con su propio presupuesto. Eso va a permitir sentar las bases para evitar los mismos problemas que se presentaron en la Línea 2. ¿Qué problema? La disponibilidad de terreno y la estructuración del proyecto por fases.

Nosotros esperamos que durante el primer trimestre del 2027 podamos salir a anunciar con ProInversión que ya se está trabajando este “PMO cero” y que vamos a tener el financiamiento correspondiente, repito, con presupuesto de la agencia.

Nueva Carretera Central

-Sobre la Nueva Cartera Central, en su momento, se cuestionó por qué no se dieron los recursos para las obras iniciales. De hecho, tenemos el túnel Pariachi, con una contratación que avanza, pero no tiene presupuesto...

En el tema presupuestal, lo que hemos visto es una solución con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que nos va a permitir, a través de un crédito suplementario vinculado a esta política anticíclica, la incorporación del presupuesto que se requiere para que la obra del túnel Pariachi inicie en el 2027.

Ya el PMO [Vías] había seleccionado a una empresa para que ejecute el túnel y lo vamos a hacer por obra pública. Ya hemos conversado con el PMO sobre que esta primera parte es bastante cara, en términos presupuestales, y, como menciono, la vamos a hacer con obra pública. Sin embargo, los tramos que van desde Cieneguilla hacia La Oroya se van a realizar a través de una Asociación Público Privada.

-Y, ¿cuándo se va a desembolsar?

Se está planificando para que el [nuevo] crédito suplementario se dé en enero. Nosotros estimamos que hacia finales del primer trimestre del 2027 se pueda dar inicio al túnel.

El proyecto, en total, está valorizado en más de S/ 20 mil millones. Esta primera parte del túnel Pariachi tiene un costo que supera los S/ 1,000 millones. Nosotros estamos asignando un presupuesto inicial para el 2027. Lo que demore la construcción del túnel nos va a servir para poder estructurar la Asociación Público Privada que nos va a permitir tener la totalidad de los 180 kilómetros en operación.

Nueva Carretera Central tendrá túnel que unirá Ate y Lurín en 10 minutos. (Foto: MTC)